Ordu’da 25 yıllık yerel TV, yolsuzluk haberleri yapınca kapatıldı!

Ordu’da 25 yıldır yerel yayın yapan TV52 kanalı, Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, kanalın bürosunun bulunduğu binaya gitti. Ekipler, binadaki son iki katta imar ve yangın talimatı eksiklikleri olduğunu, bununla ilgili tebligatın da belediye tarafından daha önceden iletildiğini kaydetti. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan yolsuzluk haberlerinin kanalı hedef haline getirdiğini belirtti.

‘EKSİKLİKLER İÇİN ZAMAN TANINMADI’

TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay, eksikliklerin giderilmesi için kendilerine zaman tanınmadığını savundu. Televizyon yöneticilerinden gazeteci Akın Çiçek, 25 kişinin bu işten evine ekmek götürdüğünü, her çalışanın mağdur duruma düşeceğini söyledi.

Elektriklerin kesilmesiyle televizyon yayınları durdurulurken, binadakilerin dışarı çıkmasının ardından da belediye ekiplerince kapı mühürlendi. Televizyon kanalının ekranında şu yazı yansıtıldı:

“TV52 Ordu stüdyolarının bulunduğu bina Ordu Büyükşehir Belediyesi talimatıyla binanın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlenmiştir. Uydu yayınlarımız kesilecektir, Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.”