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8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ordu Valiliği'nden yaylacılara önemli uyarı

07 Eylül 2018, Cuma 21:50
Ordu Valiliği, kentte yayla sezonunun yakında sona ereceğini hatırlatarak, terör örgütü mensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla vatandaşların yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Karadeniz kırsalında büyük darbe yiyen PKK'lı teröristler sessizliğe büründü.

Halen bölgede çok az sayıda olduğu tahmin edilen PKK’lı teröristlerin kış üstlenmesini önlemek için Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında koordineli olarak insansız hava aracı destekli operasyonlar devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ederken Ordu Valiliği’de vatandaşları yayla evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerde bulunmak ya da başka sebeplerle yaylalara çıkmaktadırlar. Yayla mevsiminin sonlarına doğru yaklaştığımız bu aylarda ise, vatandaşlarımız yayladaki evlerini terk ederek, şehir merkezlerine veya mahallelerine dönme hazırlıkları içindedirler. Yaylalarda evi bulunan vatandaşlarımızın, hem hırsızlık olaylarına karşı, hem de ülkemizin huzurunu bozmak isteyen çeşitli yasadışı örgüt mensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek için yaylalardaki evlerini terk ederken, evlerinde değerli eşya, gıda maddeleri ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir. Valiliğimizce, konuyla ilgili alınan tedbirleri içeren bir genel emir yayınlanarak, kaymakamlıklarımıza, güvenlik birimlerimize, muhtarlıklarımıza gönderilmiştir. Her daim devletinin yanında olan vatandaşlarımızın, bu konuda gereken hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğine ve güvenlik birimlerimize yardımcı olacaklarına olan inancımız tamdır."

DHA

Etiketler: ordu, ordu valiliği, yayla, terörle mücadele
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