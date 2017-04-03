Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Diyarbakır'da

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Diyarbakır'a sürpiz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Terörle mücadele konusunda askeri birimlerce yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla kente gelen Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, merkez Sur İlçesindeki tarihi içkaleyi de gezdi.

Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Orgenaral Akar ve kuvvet komutanlarının, Diyarbakır'a bir dizi ziyarette bulunmak ve terörle mücadele konusunda askeri birimlerce yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla geldikleri açıklandı.

Orgeneral Akar ve komutanlar, İçkale Müze Kompleksi'ni gezdikten sonra, orada bulunan Valilik çalışma ofisini ziyaret etti. Heyet daha sonra Gazi Caddesi'nde bir restoranda yemek yedi. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, çıkışta çevredeki esnafı da ziyaret etti. Çevredekilerin, Orgeneral Akar ve beraberindekiler ayrılırken alkışladıkları görüldü. Komutanların askeri birlikleri de ziyaret edecekleri belirtildi.

Komutanların Diyarbakır ziyareti için çok geniş güvenlik önlemleri alındığı da görüldü.