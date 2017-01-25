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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Orta Asya kökenliler endişeli

25 Ocak 2017, Çarşamba
Reina saldırısını Özbekistan doğumlu Masharipov’un düzenlediğinin anlaşılmasından sonra Orta Asyalı vatandaşlar medyada yer alan haberlerin oluşturduğu algı dolayısıyla endişeli olduklarını söylediler.

Son zamanlarda Türkiye, çok sayıda terör saldırısına maruz kaldı ve bu saldırılarda çok sayıda kişi vefat etti. Bu terör saldırılarından birini de Özbekistan doğumlu Abdülkadir Masharipov, yılbaşı gecesi İstanbul Reina’da düzenlemiş ve 39 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bu terör eyleminin failinin Özbek vatandaşı olması dolayısıyla, Türkiye’de yaşayan Orta Asya kökenlilere karşı bir önyargı oluştuğunu belirten Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği (ORTA ASYA-DER) Başkanı Tahir Abdullah, yılbaşı gecesi yaşanan terör olayının herkes gibi kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.

Kötü bir algı oluştu

Her milletten, iyi ve kötü insanlar olduğunu belirten Abdullah, ‘bir milletin tamamı iyidir ya da tamamı kötüdür’ demenin doğru olmayacağını söyledi. Yılbaşı gecesi yaşanan terör olayından sonra Özbek vatandaşlarının çok mağdur olduğuna dikkat çeken ORTA ASYA-DER Başkanı Tahir Abdullah, toplumda Özbek vatandaşlarına karşı kötü bir algı oluştuğunu belirtti.

Medya çok abarttı

Abdullah, “Bize göre bunun sebebi, bazı medya kuruluşlarının bu olayı çok abartması ve bu olaya yanlış yaklaşmasıdır” dedi. Terör saldırısını düzenleyenin Özbek vatandaşı olmasının, bütün Özbekler’in kötü olduğu anlamına gelmediğini kaydeden Abdullah, “Terör terördür, kötü kötüdür” diye konuştu. Özbekler, Kırgızlar, Uygurlar ve Kazaklar dahil bütün Orta Asya Türkleri’nin Türkiye’de kendilerini evlerinde gibi hissettiğine ve hiçbir zaman kendilerini yabancı saymadığına değinen Tahir Abdullah, bu terör olayından sonra durumun değiştiğini ve tepki gördüklerini kaydetti.

Etiketler: ortaköy saldırısı, orta asya, algı, terörle mücadele, terörist
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