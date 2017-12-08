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Orta Doğu’da satranç oyunu

08 Aralık 2017, Cuma 21:30
İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanınmasına yönelik kararını değerlendirdi.

Kararın Orta Doğu siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Katman, “Bu karar, yumuşama sürecindeki Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni yol kazalarına yol açabilir” dedi. Trump’ın iktidara gelmesiyle Orta Doğu’da ilginç bir satranç sürecinin de yaşanmaya başlandığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Katman, “Şu anda Orta Doğu’da ABD ve Rusya ile, perde arkasındaki İngiltere arasında ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bu sürece bölgesel güç olan Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’ı da ekleyebiliriz. Trump’ın geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti çok farklı yorumlarla karşılanmıştı, ancak o ziyarette perde arkasında yaşananlar, bu kararı gündeme getirdi” şeklinde konuştu. Kararın İran’a karşı bir hamle olarak da değerlendirilebileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Katman, “İran ABD için her zaman bir güvenlik tehdidi olagelmiştir. İki gün önce yayımlanan ABD Ulusal Strateji Güvenlik Belgesi ile de İran’ın ABD için bir tehdit unsuru olduğu durumu pekiştirildi. Dolayısıyla bu kararın İran’a yönelik stratejik bir hamle olduğu yorumu da yanlış olmaz” değerlendirmelerinde bulundu.

Müslüman ülkeler en güçsüz döneminde

Orta Doğu’da yaşanan sürecin bir çeşit “safların netleşmesi” süreci olduğunun altını çizen Yrd. Doç.Dr. Katman, “Orta Doğu’da son dönemlerde yaşanan Katar meselesi, Suriye İç Savaşı ve Mısır’daki darbe gibi gelişmeler, bölgede safların belirlenmesine yönelik olaylar olarak değerlendirilebilir. ABD’nin bu kararını da bu açıdan değerlendirmek mümkün” ifadelerini kullandı. ABD’nin bu kararı Orta Doğu ülkelerinin en güçsüz olduğu dönemde aldığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Katman, “Irak’taki istikrarsızlık, Suriye’deki savaş, Mısır’daki rejim sorunu, Suudi Arabistan’daki ekonomik darboğaz, artık herkesin malumu. Dolayısıyla Orta Doğu’da bu karara tepki göstermesi ilk beklenen ülkeler, şu an en güçsüz dönemlerini yaşıyorlar. ABD’nin böylesi kritik bir kararı bu döneme denk getirmesinin tesadüfle açıklanması mümkün değil” dedi.

Haber Merkezi

Etiketler: kudüs
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