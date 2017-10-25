Ortak basın toplantısından ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezi yönetim, kararlı attığı son adımlarla DEAŞ denilen bu terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü, yüzde 15-20 civarında, bunun haricinde temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki bu kalan DEAŞ terör örgütü de temizlenecektir. Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de aynı şekilde Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil gibi, Sincar gibi, bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde Irak Kürt Bölgesel yönetiminin aldığı gayri meşru referandum kararına yönelik üzüntülerinin ortada olduğunu hatırlatarak, buna karşı olan tavrın değişmediğini tekrar ifade ettiklerini aktardı.

Başından itibaren Irak'ta toprak bütünlüğünden yana olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil ki arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını almak durumunda kaldık. Türkiye-İran-Irak olarak yapmış olduğumuz görüşmelerle attığımız adımlarla şu anda olumlu bir noktaya geliyoruz, geldiğimize inanıyorum."

"Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz"

Her yönüyle komşuluk ve kardeşlik bağlarının çok ileri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak. Özellikle Musul'un geldiği konum ortada. Yani Kerkük, Telafer öyle. Aynı şeyler Anbar'da da yaşandı. Neredeyse Bağdat'a kadar DEAŞ denilen terör örgütü tüm buraları yıkarak gitti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Merkezi yönetim, kararlı attığı son adımlarla DEAŞ denilen bu terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü, yüzde 15-20 civarında, bunun haricinde temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki bu kalan DEAŞ terör örgütü de temizlenecektir.

Tabii bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de aynı şekilde Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil gibi Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız."

"Bölgenin barışı ve huzuru için atılması gereken adımları atacağız"

Irak'taki bütün bu yıkımların yaşandığı bölgenin küllerinden yeniden ayağa kalkması temennisinde bulunan Erdoğan, "Bizler de ellerimizden gelen desteği inşallah vereceğiz. Bölgenin barışı ve huzuru için de atılması gereken adımları atacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol boru hattının da çalıştırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kara noktasındaki kapılarla ilgili de görüşmelerin karşılıklı olarak devam ettiği bilgisini paylaşan Erdoğan, her şeyin bir mutabakat içerisinde yürüyeceğini, merkez yönetim endeksli olarak bu adımların atılacağını vurguladı.

Erdoğan, İbadi'nin bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceğini de anımsatarak, "Tüm Irak halkına selamlarımızı, saygılarımızı iletmelerini istiyoruz." dedi.