Ortak talep adalet

Cumhurbaşkanı adayları ve Millet İttifakı’nın öncelikli hedefi hukuk devletinin yeniden tesisi olduğu bildirilirken, liderler adalet çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı adayları, mitinglerinde ve katıldıkları programlarında ‘adalet’ vurgulu çağrılar yaparak, ülkedeki temel sorunun bu olduğunun altını çiziyor. İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz” derken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye’yi hukuk devleti yaptığımızda, yabancı yatırımcı güle oynaya gelecek, Türkiye’ye güven duyacak. Emin olun, bir günde dövizin düşeceğine inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı adayı Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez” ifadelerini kullandı. Demokrat Parti Genel başkanı Gültekin Uysal ise hukuk ve demokrasinin önemine vurgu yaptı.

Adaleti tesis etmezseniz, devlet çöker

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Hukuk, adalet vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya’daki Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Akşener, “Buradan uyarıyorum; 24 Haziran akşamı her şey düzelecekmiş. Bugünden 24 Mayıs’tan düzeltmen için elinden tutan mı var kardeşim? 16 yıldır ha bire mağdursun. Önce bütün kurumların içine tükürdün. Bütün kurumları darmadağın ettin. Bugün geldik, Tayyip Erdoğan hukuku ile yönetiliyor. Hukuk, vatandaş içindir. Adalet, vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Dolayısıyla adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz. Devlet çöker, kurumlar çöker’’ açıklamasında bulundu.

Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez

Ekonomik verilere dikkat çeken Saadet Partisi Genel ve Cumhurbaşkanı adayı Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez” dedi. Dolar için düşeceği ve yükseleceği yönünde iki ayrı senaryo üretildiğini belirten Karamollaoğlu, “Dolar aldı başını gidiyor. Ne zaman duracağını bilemiyoruz. Şimdi senaryolar üretiliyor efendim dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60’a 3.70’e inecekmiş, bakın gördünüz mü biz başımıza böyle bir çorap örülmeye kalkıldığında bununla nasıl mücadele edip başarı kazanıyoruz diye de millete nota verecekler. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar bu iş 4.58’le 4.60’la 4.70’le bitmeyecekmiş 7’ye 8’e kadar Allah muhafaza çıkacak ülke ekonomisi felç olacakmış. Bunun üstesinden de kimse gelemez diyorlar. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez” diye konuştu.

Öncelikli iş, yargıyı düzeltmek olacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye’yi hukuk devleti yaptığımızda, yabancı yatırımcı güle oynaya gelecek, Türkiye’ye güven duyacak. Emin olun, bir günde dövizin düşeceğine inanıyorum. Türkiye güven duyulan, kurallar ülkesi olacak” dedi. İnce, adalet sistemi ve yargıyı düzeltmeden getirilecek affın yeni aflara gebe olduğunu belirterek, önce yargı, evrensel hukukun sağlanmasını gerektiğini söyledi. Cezaevlerinde isyan olabileceği şeklinde uyarıların yapıldığının hatırlatılması üzerine İnce, “Bunlar çok tehlikeli işler. Bunlar doğru bile olsa devlet önlem alır. Devlet bunları sopa olarak milletin önüne koymaz. Gereksiz, yersiz bir çıkış, üstünde durmaya pek gerek yok” dedi.

Ekonomi hukuk ve demokrasiyle düzelir

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hukuk ve demokrasi, ‘yeni ekonomi’lerin artık en temel girdisi haline geldiği günümüzde demokrasi ve hukuk açığının bedeli ağır olur. Ayrıca Demokrasi, şeffalık, denetlenebilirlik, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı gibi bir değerler bütünü. Kontrolsüz bir borçlanmayla kitleleri riske ortak ederek, rehin alarak siyasal sadakatini kriz korkusu ve tehdidi üzerinden elde etme stratejisinin sonuna geldik!” diye yazdı.

Haber: Ülker Yılmaz Caba

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