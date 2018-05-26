"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ortak talep adalet

26 Mayıs 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı adayları ve Millet İttifakı’nın öncelikli hedefi hukuk devletinin yeniden tesisi olduğu bildirilirken, liderler adalet çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı adayları, mitinglerinde ve katıldıkları programlarında ‘adalet’ vurgulu çağrılar yaparak, ülkedeki temel sorunun bu olduğunun altını çiziyor. İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz” derken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye’yi hukuk devleti yaptığımızda, yabancı yatırımcı güle oynaya gelecek, Türkiye’ye güven duyacak. Emin olun, bir günde dövizin düşeceğine inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı adayı Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez” ifadelerini kullandı. Demokrat Parti Genel başkanı Gültekin Uysal ise hukuk ve demokrasinin önemine vurgu yaptı.

Adaleti tesis etmezseniz, devlet çöker

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Hukuk, adalet vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya’daki Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Akşener, “Buradan uyarıyorum; 24 Haziran akşamı her şey düzelecekmiş. Bugünden 24 Mayıs’tan düzeltmen için elinden tutan mı var kardeşim? 16 yıldır ha bire mağdursun. Önce bütün kurumların içine tükürdün. Bütün kurumları darmadağın ettin. Bugün geldik, Tayyip Erdoğan hukuku ile yönetiliyor. Hukuk, vatandaş içindir. Adalet, vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Dolayısıyla adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz. Devlet çöker, kurumlar çöker’’ açıklamasında bulundu. 

Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez

Ekonomik verilere dikkat çeken Saadet Partisi Genel ve Cumhurbaşkanı adayı Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez” dedi. Dolar için düşeceği ve yükseleceği yönünde iki ayrı senaryo üretildiğini belirten Karamollaoğlu, “Dolar aldı başını gidiyor. Ne zaman duracağını bilemiyoruz. Şimdi senaryolar üretiliyor efendim dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60’a 3.70’e inecekmiş, bakın gördünüz mü biz başımıza böyle bir çorap örülmeye kalkıldığında bununla nasıl mücadele edip başarı kazanıyoruz diye de millete nota verecekler. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar bu iş 4.58’le 4.60’la 4.70’le bitmeyecekmiş 7’ye 8’e kadar Allah muhafaza çıkacak ülke ekonomisi felç olacakmış. Bunun üstesinden de kimse gelemez diyorlar. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez” diye konuştu. 

Öncelikli iş, yargıyı düzeltmek olacak 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye’yi hukuk devleti yaptığımızda, yabancı yatırımcı güle oynaya gelecek, Türkiye’ye güven duyacak. Emin olun, bir günde dövizin düşeceğine inanıyorum. Türkiye güven duyulan, kurallar ülkesi olacak” dedi. İnce, adalet sistemi ve yargıyı düzeltmeden getirilecek affın yeni aflara gebe olduğunu belirterek, önce yargı, evrensel hukukun sağlanmasını gerektiğini söyledi. Cezaevlerinde isyan olabileceği şeklinde uyarıların yapıldığının hatırlatılması üzerine İnce, “Bunlar çok tehlikeli işler. Bunlar doğru bile olsa devlet önlem alır. Devlet bunları sopa olarak milletin önüne koymaz. Gereksiz, yersiz bir çıkış, üstünde durmaya pek gerek yok” dedi.

Ekonomi hukuk ve demokrasiyle düzelir

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hukuk ve demokrasi, ‘yeni ekonomi’lerin artık en temel girdisi haline geldiği günümüzde demokrasi ve hukuk açığının bedeli ağır olur. Ayrıca Demokrasi, şeffalık, denetlenebilirlik, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı gibi bir değerler bütünü. Kontrolsüz bir borçlanmayla kitleleri riske ortak ederek, rehin alarak siyasal sadakatini kriz korkusu ve tehdidi üzerinden elde etme stratejisinin sonuna geldik!” diye yazdı.

Haber: Ülker Yılmaz Caba

ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

 

Etiketler: adalet, hukuk, seçim, millet ittifakı, ülker yılmaz caba
Okunma Sayısı: 2185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • ADEM KILIÇ

    26.5.2018 09:38:30

    Sonuç olarak, benim, uluslararası hukuk, Anayasa ve kanunlar tarafından güvence altına alınmış olan sendikal haklar kapsamında, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş, ilgili Devlet kurumları tarafından kuruluşu onaylanan ve denetlenen bir sendikaya, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerimi daha iyi koruyabilmek amacıyla üye olmam kesinlikle bir suç olarak değerlendirilemez.

  • ADEM KILIÇ

    26.5.2018 09:36:06

    khk ihraçları Böylece ilgili kurumların kurulması ve faaliyet göstermesine izin verdikleri bir sendikaya üye olmak suç olmaktan ziyade bir şüphe bile oluşturamaz. Çünkü ilgili kanunca yasak faaliyette bulunan sendikaların mahkemece kapatılacağı belirtiliyor, üyelerinin cezalandırılacağı değil…

  • ADEM KILIÇ

    26.5.2018 09:31:03

    MEŞRU SENDİKA ÜYELİĞİ, MUHATABINI TERÖRİST YAPAR MI?' Kanunen meşru bir sendikanın üyeliği muhatabını terörist yapacak mıdır? Yine kanunlar çerçevesinde kurulmuş okullarda okumak, bankalara para yatırmak bir şahsın terör örgütü üyeliği için yeterli olacak mıdır? Bunlar üzerine iyi düşünmek, yarınlarımızı riske atacak, içten içe büyüyen devlet düşmanlığına karşı mutlaka bir tedbir geliştirilmek zorundadır.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.