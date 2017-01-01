Ortaköy'de terör saldırısı: 39 ölü!

Ortaköy'deki Reina gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Terör saldırısında bir polis şehit oldu, en az 39 kişi öldü.

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişi öldü, 69 kişi yaralandı. Saldırı saat 01.15 sıralarında gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması gelen vatandaşların üzerine kurşun yağdıran terörist 39 kişiyi öldürdü. Saldırıda 69 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis kaçan teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan teröristin kaçtığı iddia ediliyor. Görgü tanıkları ise birden fazla saldırgan olabileceğini iddia etti. Yaralılar ambulanslanla çevre hastanelere kaldırıldı.

REİNA'DAKİ SALDIRI İÇİN SON AÇIKLAMA

07:50 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi: 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21’inin kimliği belli. Henüz diğer 18’inin kimliği ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 15-16’sı yabancı uyruklu 5’i TC vatandaşı. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 4’ü ağır olarak bize bildirildi. Biri çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Milletin umutlarını tazelediğimiz bir yılbaşında insanların korumasız olduğu bir yerde onların böyle bir şeyden habersiz ve hiçbir şekilde akıllarında geçmeyen bir durumda gerçekleşen insanlık dışı alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmayız.

REİNA'DAKİ SALDIRI İÇİN VALİDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki silahlı saldırı olayına ilişkin, "Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır." dedi.

Vali Şahin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

REİNA SALDIRISINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralananları hastanelere taşıyor. Gece kulübü çevresinde önlem alan polis, Reina'nın etrafını kara ve denizden çevirdi. Noel Baba kıyafetiyle gece kulübünde eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırgan ya da saldırganların içerde olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Ancak özel harekat polisi içeriye operasyon yapmak için hazırlık yapıyor. Teröristin ya da teröristlerin içerde olduğu tahmin ediliyor.

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

SALDIRIYI BİR TERÖRİST YAPTI

Karar'ın emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre ise saldırıyı tek bir terörist gerçekleştirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, siyah kıyafetli bir teröristin alçak saldırıyı gerçekleştirdiğini, gece kulübünün bulundğu caddeye taksiyle geldiğini belirledi. Karar'ın da ulaştığı kamera kayıtlarında ise saldırgan ateş ederek Reina'dan içeri giriyor. Önce bir sivil dah sonra polis memurunu öldüren terörist, içerde de sivillerin üzerine ateş edyor. Saldgırganın yaşanan panikten faydalanarak, kıyafetini değiştirdikten sonra külüpten kaçtığı belirlendi.

Hürriyet'in haberine göre Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan saldırıyla ilgili “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı" dedi.

Saldırı sırasında Reina'da 700'e yakın kişinin bulunduğu belirtiliyor.