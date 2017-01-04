Ortaköy'deki saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltında

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda şu ana kadar IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri, operasyonların sürdüğü mahallelerde giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Gece başlayan ve halen devam eden operasyonda ekiplerin şu ana kadar 5 şüpheliyi gözaltına aldığı ve bu sayının artabileceği öğrenildi. IŞİD üyesi olduğu öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü. AA

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