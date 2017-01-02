Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

İstanbul Ortaköy'de bir eğlence mekanına yapılan terör eylemi sonucunda masum insanların acımasızca öldürüldüğü katliamlı IŞİD üstlendi.

İstanbul'un Ortaköy semtinde 39 kişinin ölümü, 65 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan katliamı İŞİD üstlendi. İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde yılbaşı kutlaması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda Türklerin yanı sıra Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Hindistan, Fas, Suriye, İsrail, Fransa, Tunus, Belçika, Kuveyt, Kanada ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğu 39 kişi öldü. DHA

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