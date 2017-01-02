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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

02 Ocak 2017, Pazartesi 11:42
İstanbul Ortaköy'de bir eğlence mekanına yapılan terör eylemi sonucunda masum insanların acımasızca öldürüldüğü katliamlı IŞİD üstlendi.

İstanbul'un Ortaköy semtinde 39 kişinin ölümü, 65 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan katliamı İŞİD üstlendi.

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde yılbaşı kutlaması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda Türklerin yanı sıra Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Hindistan, Fas, Suriye, İsrail, Fransa, Tunus, Belçika, Kuveyt, Kanada ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğu 39 kişi öldü.

DHA

Etiketler: istanbul, ortaköy, terör saldırısı, ışid
Okunma Sayısı: 1041
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  • Ramazan Said

    02.01.2017 14:50:29

    sa ben gazetenizi rutin olarak takip eden bir okurunuzum.öncelikle yapmış olduğunuz haberlerden dolayı memnuniyetimi bildirmek istiyorum.haberlerin anlatımında fazla yada eksik harf ve ekler kullanılıyor.bunu düzeltirseniz mutlu olurum hemde anlatım kolaylaşır.şimdiden teşekkürler

  • Toygar

    02.01.2017 12:54:31

    Hadi oradan! Böyle bir işi işid mışid yapamaz. Besbelli bir ülke istihbaratı adına profesyonel ve free askerlerin yaptığı bir olay. Hiç mi film seyretmiyorsunuz!

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