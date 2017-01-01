Ortaköy saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kamera kaydında elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp kapısında görülüyor.
Güvenlik uzmanları, daha önce keşif yapıldığını ve saldırganın profesyonel olduğunu belirtti. Polis ekipleri saldırganı bulmak için çalışmalarını iki ilçede yoğunlaştırdı.
Yeni yılın gelişini kutlamak için Reina'ya giden sivillere ateş açan ve 39 kişiyi öldüren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp kapısında görülüyor. Saldırganın kapıda bekleyenlere ateş açıp içeri girdiği görülüyor.