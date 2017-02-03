Ortaköy saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi daha savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Konuyla ilgili haberler: Ortaköy saldırısında 14 tutuklama talebi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/ortakoy-saldirisinda-14-tutuklama-talebi_422595 Ses kaydı ortaya çıktı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/reina-saldirisinda-yeni-gelisme-ses-kaydi-ortaya-cikti_422634 DHA

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