17-25 Aralık süreci ve darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

Kavala, Antep’te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü 18 Ekim günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Gazete Karınca’da yer alan habere göre, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde tutulan Kavala’nın gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Kavala’nın gözaltı süresi 19 Ekim tarihinde de 7 gün uzatılmıştı.

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