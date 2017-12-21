Osmanlı Tarihi kitabı ve Türkçe Sözlük de verilmedi

Gümüşhane Cezaevi’nden 14 mahkum geçen aylarda Siverek Cezaevi’ne nakledildi. Sevk edilen mahkumların eşyaları ‘Ringte yer yok’ gerekçesiyle kendilerine verilmedi.

Özellikle kitaplarını isteyen mahkumlara, eşyalarının ‘posta yoluyla’ gönderileceği söylendi. Gümüşhane Cezaevi, bir süre sonra mahkumların kitaplarını ve eşyalarını Siverek Cezaevi’ne gönderdi. Fakat Siverek Cezaevi, mahkumların kitaplarını ve eşyalarını almadı. Mahpuslar, kendilerine verilmeyen kitaplar arasında Türkçe sözlük, Victor Hugo’nun Sefiller kitabı ve Osmanlı Tarihi kitaplarının olduğunu söylüyor. Gazete Duvar’ın haberine göre kitapların kendilerine verilmemesine tepki gösteren mahkumlar durumu Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneğine mektup yazarak bildirdi. Mahpuslar kendilerine verilmeyen kitapları şöyle sıraladı: Türkçe sözlük, Sefiller, Tarih Atlasları, Osmanlı Tarihi. Mahpuslar kitapların kendilerine verilmemesine şöyle tepki gösterdi: “Bu tür kitapların verilmemesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunu hangi yasal hukuki gerekçeye dayandırıldığını merak ediyoruz. Verilmeyen tüm kitaplarımızı ‘Yasaklı veya güvenliği tehlikeye sokacak’ ibaresine bağlayacak ve bu kitapları kurum kütüphanesinde bulundurarak acaba yasayı ve hukuki çiğnemiş olmuyor mu?”

‘Burası Siverek diğer cezaevlerine benzemez’

Mahpuslar sevk edildikten sonra kendilerine sadece kitapların değil diğer eşyalarının da verilmediğini söylüyor. Özellikle radyoların verilmediğini belirten mahpuslar, “Burası Siverek diğer cezaevlerine benzemez denilerek bizlere hangi mesajlar verilmeye çalışılıyor. En masumane iletişim hakkımız radyolarımız bile bu şekilde hukuksuzca elimizden alınıyor” diyor. Mahpuslar ayrıca cezaevi yönetiminden radyo talep ettiklerinde kendilerine kantinin işaret edildiğini söyleyerek radyoların gereğinden fazla ücretlerle satıldığını belirtiyor.