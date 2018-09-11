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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

ÖSYM kanununa muhalefet suçundan 3 kişiye hapis cezası

11 Eylül 2018, Salı 13:54
Kayseri'de, FETÖ soruşturması kapsamında görülen davada 'örgüte yardım etmek' ve 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuksuz yargılanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eski Başkanı Ali Demir ile eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in de aralarında olduğu, 1'i firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, 1'i firari 3 tutuksuz sanığa 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün ile 10'ar yıl 6'şar ay arasında hapis cezaları verdi. Demir ve Pekşen'in dosyalarının bu davadan ayrılmasına ve TCK'nın 257'nci maddesi uyarınca 'görevi kötüye kullanma' suçundan kovuşturma izni verilmesi için ilgili kuruma yazı yazılmasına da karar verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Hüseyin A. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklardan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen ve Engin Y. ile firari Eşref C. ise duruşmaya katılmadı. 'Etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren Hüseyin A., "Bilerek veya isteyerek, yapmadım. Manevi duygularla yer aldım. Hiyerarşik bir yapı içinde yer almadım" dedi.

Savcı, firari sanık Eşref C.'nin, örgütün sözde bölge sorumlusu, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçeleriyle 'örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılmasını istedi. Engin Y.'nin ise gizli tanık ifadeleri ve örgüt mensubu öğrencilere askeri lise sınav sorularını verdiği gerekçeleriyle yine 'örgüt üyeliği'nden cezalandırılması talep edildi. 'Etkin pişmanlık'tan faydalanmak isteyen Hüseyin A. hakkında da hükümlerin uygulanması istenildi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu hakkında yakalamalı tutuklama kararı olan firari sanık Eşref C.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Engin Y.'yi de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen Hüseyin A.'yı verdiği ifadeleri faydalı bularak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

O DOSYALAR DAVADAN AYRILDI

Heyet, ayrıca ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in dosyalarının ise bu davadan ayrılmasına ve TCK'nın 257'nci maddesi uyarınca 'görevi kötüye kullanma' suçundan kovuşturma izni verilmesi için ilgili kuruma yazı yazılmasına karar verdi.

DHA

Etiketler: ÖSYM, soru, lise, asker, yargı, sanık
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