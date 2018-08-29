ÖSYM, KPSS lisans sonuçlarını açıkladı

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek. AA

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