ÖSYM sınavlarında polislere verilen ücret artırıldı

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, sınav evrakının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ödenen sınav ücreti artırıldı.

ÖSYM sınavlarında kent içi sınav evrakının naklinde görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sınav görevi ücretleri iyileştirildi. Sınav evraklarının kent içi nakline refakat eden Emniyet Genel Müdürlüğü personeline 850 göstergeden ödenen sınav ücreti bin 200 göstergeye çıkartıldı. Bu kapsamda, daha önce net 77 lira olarak ödenen ücretler 109 liraya yükseldi. AA

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