‘Ötekileştirmek kötülüklerin anasıdır’

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin farklı ellerde olması anlamında kuvvetler ayrılığının, temel hak ve özgürlüklerin en önemli teminatlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Ancak belirtmek gerekir ki kuvvetler ayrılığı, kuvvetler çatışması da değildir” dedi.

Arslan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı’nın açılışında konuştu. AYM Başkanı Aslan, “İstismar edilen kutsallar ve istismarcılar değişebilmekte ancak bağnazlığın beslendiği kaynak aynı kalmaktadır. Biz ve öteki ayrımının sürekli yeniden üretilmesi, ‘öteki’ olanın birlikte yaşanılacak değil, yok edilecek bir varlık olarak görülmesi, kutsal adına yapılan kötülüklerin anası olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı. İslâm ülkelerinin, adalet, hukukun üstünlüğü, demokrasi, temel hak ve özgürlükler gibi alanlarda da iç açıcı bir durumda olmadığını vurgulayan Arslan, “Bu noktada belirtmek gerekir ki öz eleştiri yapmalı, hukukun üstünlüğü ve temel haklar gibi değerlerin korunması konusunda çok da parlak durumda olmadığımızı belirtmeliyiz” dedi. AA

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