"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ötelemek çare değil

11 Ekim 2018, Perşembe
Bakan Albayrak’ın açıkladığı enflasyonla mücadele programını eleştiren DP Lideri Gültekin Uysal, “Krizi, üreticiye ‘fiyatları indirin’ diyerek yeneceğini düşünmesi, enflasyon konusunda bir önleyici değil, öteleyici tedbirdir” dedi.

Afyon Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün açıkladığı enflasyonla mücadele programını eleştirerek, “İktidar, polis ve zabıta usûlü tedbirlerle enflasyonla mücadele edemez” dedi. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşımlarda bulunan Ünsal, “Bu zehirli zemin siyasetin oksijenini yoketme potansiyeli taşımaktadır. Demokrasinin bir sorumluluk rejimi olduğu bilinciyle başta yürütme gücünü temsil edenler ve siyasetçiler ortak değer yargısı oluşturmak adına net tavır almalıdır” ifadelerini kullandı.

Önleyici değil, öteleyici tedbir

Geçen bir ay içerisinde, birkaç kez çeşitli vesilelerle kamuoyunun karşısına çıkan ve ne yazık ki kamuoyunun ve ekonomi ilgililerinin beklentilerini boşa çıkaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, özel sektöre çağrıda bulunarak, ‘özellikle KOBİ’ler ve üretici firmaların asgarî olarak fiyatlarda yüzde 10 indirime gitmesi yönünde bir karar aldıklarını’ ifade ettiğini hatırlatan Uysal, şunları yazdı; “Krizin faturasını öncesinde ‘mihrak’lara bağlayan ve onlarla mücadele ederek bu krizi aşacağını zanneden anlayışın bu defa da içinde bulunduğumuz krizi,üreticiye ‘fiyatları indirin’ diyerek yeneceğini düşünmesi, enflasyon konusunda bir önleyici değil öteleyici tedbirdir. İktidar, polis ve zabıta usulü tedbirlerle enflasyonla mücadele edemez; bunu anlamalıdır!”

Tüketerek değil üreterek düzeliriz

Dövizle kiralamaları, satışı yasaklayan ancak dövize dayalı olarak yaptığı sözleşmelerini unutanların şimdi de topyekûn yanlış ve adaletsiz vergi sistemi, savurganlıkları dururken yalnızca üreticilerin fiyatları indirmesini isteyerek enflasyonla mücadele edeceğini sandığını söyleyen Uysal, “Enflasyonun sebepleri konusunda da kararsızlık yaşayan iktidar sahipleri bugün yaşadığımız krizin siyasetle ve liyakatsizlikle ilişkisini anlamadan yalnızca boşa kürek çekmiş olacaktır. İktidarın unutmaması gereken, ekonomi vatandaşı tüketime angaje ederek, vergi üstüne vergi koyup vatandaşı tüketerek değil üreterek düzelir” dedi. Albayrak’ın açıklamalarında, bir program ortaya koymaktan öte bir icraat açıklaması yaptığını söyleyen Uysal, “Yapılacak indirim oranları ne yazık ki tarihi zirvesini gören, yüzde 25’lere dayanan enflasyon rakamlarının yanında devede kulaktır. İktidar vatandaştan kepçe ile almakta kaşıkla dağıtmaktadır. 

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: gültekin uysal
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez

    Ötelemek çare değil

    Dündar: Kendimi daha fazla tehlike altında hissediyorum

    Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

    IŞİD, Nusra'nın elindeki kimyasal silah malzemelerini aldı

    FBI direktöründen Çin açıklaması

    S&P: Türkiye ekonomisi durgunlaşabilir

    Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Almanya'dan Yunanistan'ın tazminat talebine ilişkin açıklama

    Zaharova: Rusya Fırat'ın doğusundaki durumdan endişeli

    5 milyar insan miyop olabilir

    Sağlıklı salatanın 7 önemli kuralı

    “İhtiyaç fazlası öğretmen” eleştirisi

    Son 100 yılın en tehlikelisi olabilir... ABD alarma geçti; Trump Twitter'dan uyardı!

    ‘Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez’

    Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

    Lavrov'dan 'Soçi mutabakatı' değerlendirmesi

    Memur bir ayda 212 lira fakirleşti

    Gazi Hastanesinde ameliyatlar durduruldu mu?

    'Veriler kulüp dışına sızdırıldı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denge ve denetim
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhalenin tiksindiren yüzü
    Genel

    Ötelemek çare değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez
    Ahmet BATTAL

    Arabistan özgün, basını da özgür, sana ne kardeşim!
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u, Yeni Asya’dan başka ilân eden yok
    Süleyman KÖSMENE

    İçimizden geçenlerden sorumlu muyuz?
    Mikail YAPRAK

    Bilmeyenlerle asla tartışmamak
    Risale-i Nur'dan

    Çöküşün üç sebebi: İsraf, sefahet ve gelir dağılımında eşitsizlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.