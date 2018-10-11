Ötelemek çare değil

Bakan Albayrak’ın açıkladığı enflasyonla mücadele programını eleştiren DP Lideri Gültekin Uysal, “Krizi, üreticiye ‘fiyatları indirin’ diyerek yeneceğini düşünmesi, enflasyon konusunda bir önleyici değil, öteleyici tedbirdir” dedi.

Afyon Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün açıkladığı enflasyonla mücadele programını eleştirerek, “İktidar, polis ve zabıta usûlü tedbirlerle enflasyonla mücadele edemez” dedi. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşımlarda bulunan Ünsal, “Bu zehirli zemin siyasetin oksijenini yoketme potansiyeli taşımaktadır. Demokrasinin bir sorumluluk rejimi olduğu bilinciyle başta yürütme gücünü temsil edenler ve siyasetçiler ortak değer yargısı oluşturmak adına net tavır almalıdır” ifadelerini kullandı.

Önleyici değil, öteleyici tedbir

Geçen bir ay içerisinde, birkaç kez çeşitli vesilelerle kamuoyunun karşısına çıkan ve ne yazık ki kamuoyunun ve ekonomi ilgililerinin beklentilerini boşa çıkaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, özel sektöre çağrıda bulunarak, ‘özellikle KOBİ’ler ve üretici firmaların asgarî olarak fiyatlarda yüzde 10 indirime gitmesi yönünde bir karar aldıklarını’ ifade ettiğini hatırlatan Uysal, şunları yazdı; “Krizin faturasını öncesinde ‘mihrak’lara bağlayan ve onlarla mücadele ederek bu krizi aşacağını zanneden anlayışın bu defa da içinde bulunduğumuz krizi,üreticiye ‘fiyatları indirin’ diyerek yeneceğini düşünmesi, enflasyon konusunda bir önleyici değil öteleyici tedbirdir. İktidar, polis ve zabıta usulü tedbirlerle enflasyonla mücadele edemez; bunu anlamalıdır!”

Tüketerek değil üreterek düzeliriz

Dövizle kiralamaları, satışı yasaklayan ancak dövize dayalı olarak yaptığı sözleşmelerini unutanların şimdi de topyekûn yanlış ve adaletsiz vergi sistemi, savurganlıkları dururken yalnızca üreticilerin fiyatları indirmesini isteyerek enflasyonla mücadele edeceğini sandığını söyleyen Uysal, “Enflasyonun sebepleri konusunda da kararsızlık yaşayan iktidar sahipleri bugün yaşadığımız krizin siyasetle ve liyakatsizlikle ilişkisini anlamadan yalnızca boşa kürek çekmiş olacaktır. İktidarın unutmaması gereken, ekonomi vatandaşı tüketime angaje ederek, vergi üstüne vergi koyup vatandaşı tüketerek değil üreterek düzelir” dedi. Albayrak’ın açıklamalarında, bir program ortaya koymaktan öte bir icraat açıklaması yaptığını söyleyen Uysal, “Yapılacak indirim oranları ne yazık ki tarihi zirvesini gören, yüzde 25’lere dayanan enflasyon rakamlarının yanında devede kulaktır. İktidar vatandaştan kepçe ile almakta kaşıkla dağıtmaktadır.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA