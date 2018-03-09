Otoparkların 24 saati 1 lira olacak

Ankara’da belediyeye ait otoparkların ücreti 24 saat için bir liraya indirildi. Amaç sürücülerin araçlarını maddi kaygı gütmeden bırakmasını sağlayarak trafiği rahatlatmak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna şunları söyledi: “Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar bir saate kadar ücretsiz olacak. Bir saatten sonra da 24 saat boyunca bir lire olacak. Biz vatandaşlarımızın otopark alışkanlığını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde yollardaki araç trafiğinin olmayacağını düşünüyoruz. Otoparklardan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir girişimimiz var. Bu uygulama açık otoparklar, kapalı otoparklar gibi bütün otoparkları kapsıyor. Özel şahıslara ait otoparklar bu uygulamanın dışında olacak. Biz kararı imzaladık. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz de uygun görürse gerçekleşmiş olacak.”

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