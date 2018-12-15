Otoyol ve köprü ihalelerinde 8 milyar TL'lik zarar edildi

CHP’li Özgür Özel sadece 5 otoyol ve köprü ihalesinde 7 milyar 925 milyon 426 bin TL’lik kamu zararı yaşandığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan otoyol ve köprü ihalelerinde Sayıştay raporlarına da yansıyan 7,9 milyar TL'lik kamu zararına ilişkin Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Özel, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinin gerekçesinde, Sayıştay raporlarında, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan sözleşmelerde kamunun ciddi zararlara uğratıldığının görüldüğünü belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandırlı Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü projelerinin belirtilen sürede tamamlanmadığını hatırlatan Özel, buna karşın şirketlere sözleşmelerde yer alan yaptırımların uygulanmadığını kaydetti.

Özel, “Kamunun ciddi zararlara uğradığı bu ihaleleri, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca kayırılan, kamu eliyle zenginleşen şirketler almış, iktidarın bu şirketleri kayırdığı bizzat, sözleşmeleri kamu aleyhine de olsa uygulamamasıyla bir kere daha kanıtlanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yandaş şirketlere yönelik kayırmacı politikalarının neticesinde sadece Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan otoyol ve köprü ihalelerinde 7 milyar 925 milyon 426 bin 509,63 TL’lik bir kamu zararı oluştuğunu gözler önüne sermektedir” dedi.

Özel, “Yap-İşlet-Devret sözleşmelerinde mevzuat dışına çıkılması nedeniyle ortaya çıkan kamu zararının şirket kusurlarından kaynaklanan kısmının şirketlerden tahsil edilebilmesi, kamu kurumlarından kaynaklanan kısmı için idari soruşturma başlatılması, bundan sonraki Yap-İşlet-Devret sözleşmelerinde benzer sıkıntıların yaşanmaması için sözleşmelerin azami kamu çıkarı gözetecek biçimde hazırlanması noktasında önlemlerin alınması ve ortaya çıkan kamu zararından dönemin bakan ve başbakanlarının sorumlu olup olmadıklarının açığa çıkarılması amacıyla” Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.