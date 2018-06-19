Oy kullanırken bu aşamalara dikkat: Oyumuzu nasıl kullanacağız?

24 Haziran'da yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak "siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılması" sebebiyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi soruların cevapları önem taşıyor.

24 Haziran’daki çifte seçimde vatandaşlar, tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanacak.

Oy verme kabinine gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

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İki pusula tek zarfa

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekecek.

Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek. (AA)

İttifak oyları

İttifak alanı içerisinde, "EVET" mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek. (AA)

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10 adımda oy kullanma rehberi:

1 - OY VERECEĞİN YERİ ÖĞREN: Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy vereceğinizi gösteren seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza alın.Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK’nın sayfasından ‘Nerede Oy Kullanacağım’ bölümünden sorgulamayaparak seçmen bilgi kağıdının dökümünü alabilir.

2 - KABİNE TELEFON GİREMEZ: Seçmen bilgi kağıdında yazan oy kullanma yerine gidin. Oy verme kabinine cep telefonuyla giremeyeceğiniz için cep telefonunuzu evde ya da arabanızda bırakın. Yanınızda götürürseniz oy verme kabinine girmeden önce sandık kuruluna teslim edin.

3 - TC NUMARALI KİMLİK: Oy verme kabinine gittiğiniz zaman üzerinizde TC kimlik numarasını taşıyan kimlik kartınızı (Geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri) ve seçmen bilgi kağıdınızı sandık kurulu başkanına verin.

4 - MÜHÜRLÜ OY ZARFI: Sandık kurulunca adınız seçmen listesinde bulunduktan sonra oy verme işlemine geçebilirsiniz. Sandık kurulu başkanı, mühürlenmiş oy zarfı ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin iki birleşik oy pusulasını ve mühürü size verecek.Oy pusulasında sandık kurulu mührü dışında mühür ya da işaret olup olmadığını kontrol edin.

5 - GEÇERSİZ OY UYARISI: Oy verme kabinine gitmeden önce sandık kurulu başkanı, 'tercih' veya 'evet' mührünün pusulada cumhurbaşkanı adayı, siyasi pasrti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle basılması konusunda seçmeni uyaracak.Sandık kurulu başkanı, oy pusulası ve zarfına imza atılması, işaret konulması halinde oyun geçersiz olacağı konusunda da uyarı yapacak.

6 - PUSULALAR AYNI ZARFA: Oy verme kabinine geçince, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin oy pusulalarına 'Evet' ya da 'Tercih' mühürünü, dışarı taşırmadan basarak oyunuzu kullanın.Oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayın ve aynı zarfa koyarak yapıştırın.

7 - ZARFI SANDIĞA SİZ ATIN: Oy verme kabininden çıkın ve zarfı bizzat sandığa atın.

8 - İMZA ATMAYI UNUTMAYIN: Seçmen listesindeki adınızın karşısına oy kullandığınıza dair imzanızı atın.İmza atmasını bilmeyen veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atamayan seçmenlere sandık kurulunca sol elinin başparmağı bastırılır.

9 - SEÇMEN KAĞIDINIZI GERİ ALIN: İmzadan sonra sandık kurulu başkanına mühürü teslim edin. Sandık kurulu başkanından arka yüzü imzalanıp mühürlenmiş seçmen bilgi kağıdı ve kimliğinizi geri alın.Seçmen bilgi kağıdı ikinci tura kalınması durumunda yeniden kullanılacak.

10 - ENGELLİLERE ÖNCELİK: Seçim günü hamile, hasta ve engelliler sıra beklemeden oylarını kullanabilirler. Engellilere yardım edenler, güvenlik görevlileri ve yaşlıların da öncelikli oy kullanmalarına izin verilir.Görme engelliler, felçliler, bedensel engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin yardımıyla oy kullanabilirler.

Kaynak: Hürriyet

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Merak edilenler hakkında...

Seçimde ilk kez uygulanacak siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılmaları nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi konular da merak ediliyordu. YSK tarafından, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla merak edilen bu sorulara yanıt verildi.

Örnek oy pusulası şablonlarının birincisine göre, sadece ittifak unvanı bölümüne "EVET" veya "TERCİH" mührünün basılması halinde bu oy ittifakın ortak oyu sayılacak.

İkinci örneğe göre, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana "EVET" veya "TERCİH" mührünün basılması halinde oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mührün basıldığı partiye sayılacak.

İttifak alanı içerisinde mührün yalnızca bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulası geçerli kabul edilecek ve bu oy, basılan partinin oyu sayılacak.

Başka bir siyasi parti veya ittifak alanı dışına taşmamak kaydıyla siyasi parti ittifak alanına birden çok mühür basılması oy pusulasını geçersiz kılmayacak ve bu oy ittifakın ortak oyu sayılacak.

Bir siyasi parti alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması halinde diğer siyasi partinin alanına geçilmediği için oy pusulası geçerli sayılacak ve bu oy mühür basılan partiye yazılacak.

İttifak alanı içinde, bir siyasi partiye basılan mührün, ittifak alanlarını ayıran çizgili bölgeye taşmış olması oy pusulasını geçersiz kılmayacak ve bu oy mührün denk geldiği partiye sayılacak.

İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partiye ait bölüme, parti çizgisini taşacak şekilde birden fazla "EVET" veya "TERCİH" mührü basılması halinde bu oy geçerli sayılacak ve bu oy mühür basılan partinin oyu kabul edilecek.

İttifak alanı içindeki bir siyasi partiye ait bölüme, birden fazla "EVET" veya "TERCİH" mührü basılması halinde bu oy geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partinin oyu sayılacak.

İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partilerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ancak ittifak alanına basılan "EVET" veya "TERCİH" mührü bulunan oy pusulası geçerli olacak, bu oy ittifakın ortak oyuna sayılacak.

İttifak alanı içerisinde mührün hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partiye sayılacak.

İttifak alanı içerisinde mührün hem birden fazla siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde oy pusulası geçerli sayılacak ve ittifakın ortak oyuna yazılacak.

Mührün, ittifak unvanı bölümüne, bir siyasi partiye ayrılan alana taşacak şekilde basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve oy ittifakın ortak oyuna sayılacak.

Aynı ittifak içerisinde yer almayan birden fazla siyasi partiye mühür basılması halinde oy pusulası geçersiz sayılacak.

Birden fazla ittifaka ayrılan alana "EVET" veya "TERCİH" mührü basılan oy pusulaları da geçersiz kabul edilecek.

Hem ittifak alanı içindeki bir partiye hem de ittifak dışındaki partilerden birine mühür basılması halinde de oy pusulası geçersiz olacak.

Bir siyasi parti alanına basılan mührün, alanları ayıran çizgili bölgeyi taşıp başka bir partiye ayrılan alana geçmiş olması halinde oy pusulası geçersiz sayılacak. (AA)

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YSK'dan 24 Haziran seçimleri ile ilgili bilgilendirme: Oy kullanırken dikkat!

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24 Haziran seçimi için hazırladığımız 2 sayfalık “Demokrasi ve adalet için Millet İttifakı” broşürümüz...

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Oyumuzu nasıl kullanacağız?

5 Mayıs’taki temsilciler toplantımızda alınan “24 Haziran seçim sürecinin her aşamasında, DP’nin içinde yer aldığı Millet İttifakının desteklenmesi” kararı çerçevesinde, oyumuzu kullanırken dikkat edilecek hususlar:

Umumî Meşveret Heyetimizin kararı muvacehesinde,

''1) Kabine girmeden evvel oy pusulaları ve zarfını iyice kontrol edip, bir aksilik-olumsuzluk durumunda Sandık Kuruluna ikaz ve itirazı yapmak.

2) Milletvekili oy pusulasında Demokrat Parti'nin dahil olduğu Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti amblemi altındaki daireye EVET mührünü basmak.

3) Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında, ilk turda yine DP’nin ittifaktaki adayı olan Meral Akşener’in yanındaki daireye EVET mührünü basmak. 2. turda ise, Demokrat Parti'nin içinde yer aldığı Millet İttifakından hangi aday 2. tura kalmış ise onun yanındaki daireye EVET mührünü basmak.

4) Oy pusulalarını ayrı ayrı katlayarak, aynı zarf içine yerleştirmek. Bu işlemde mühür mürekkebinin bulaşmamasına dikkat etmek.

5) Zarfı sandık içine attıktan sonra imza atarak oy kullanımını tamamlamak'' şeklindeki yukarıdaki bölümlerde de detaylı şekilde izah edilen hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

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YSK tarafından hazırlandı: Oylar hangi halde geçerli / geçersiz sayılacak?

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