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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Oy verme işlemi sona erdi

24 Haziran 2018, Pazar 17:05
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler oylarını kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. 

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

AA

Etiketler: seçim, 24 haziran, oy, seçim güvenliği
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