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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

‘Oya göre yol’ diyen Başkan çark etti

28 Haziran 2018, Perşembe 01:18
Mahallelere, seçimde Erdoğan’a verdikleri oy oranı sırasına göre yol yapacağını açıklayan Ordu Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, tepki çeken paylaşımını sildi.

En az oy veren mahalle son sırada 

Ordu’nun Korgan ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Kiraz, seçimler ardından kişisel Facebook hesabından Erdoğan’a verilen oyların mahallelere göre yüksekten düşüğe sıralandığı bir liste paylaşmış ve “Değerli hemşerilerim, mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacaktır” demişti. Listede Erdoğan’a en az oy veren Çiftlik Mahallesi, en sonda yer almıştı.

Geri adım attı 

Skandal açıklamanın ardından  “KAMUOYUNA DUYURULUR” başlığıyla açıklama yapan Belediye Başkanı Kiraz, şunları şöyleydi: “Değerli hemşehrilerim kıymetli Korganlılar geldiğimiz günden bu yana ilçemize ayrım yapmaksızın Tarihinin en büyük hizmetlerini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak ilçemizin adını dahi okumakta güçlük çeken, haritada İlçemizin yerini dahi bilmeyen ve İlçemize yolu dahi düşmeyen bir grup tarafından Bizi ve Belediyemizi zan altında bırakıp algı oluşturmaya çalışılmaktadır. Biz bütün Mahallelerimize tekrar beton yol yapmaya devam edeceğiz.İlçemizi beton yollarla ördük. Biz hizmet için yollara düştük ve asla ayrım da yapmadık. Yaptıklarımız ortada. Bütün Mahallelerimize tekrar beton yol yapmaya ve İlçemiz için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz Takdir Korgan Halkınındır.”

Etiketler: ordu, belediye başkanı, seçim, oy, 24 haziran
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