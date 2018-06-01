Taha Akyol, terörle mücadenenin "olağan yetkilerle" yapılabilceğine dikkat çekerek "Öyleyse OHAL neden devam ediyor?" diye sordu.

Akyol'un, Hürriyet'de yer alan bugünkü (1 Haziran 2018) yazısının bir bölümü şöyle: Bir ülkeyi sürekli düşman saldırıları altında ve OHAL’siz yönetilemez durumda göstermek heyecan yaratabilir ama ekonomide rasyonel davranışları zorlaştırır. Başbakan Yıldırım dün Siirt ve Şırnak mitinglerinin ardından Sabah’a “terör bitti, bölge rahatladı” diye konuştu. Öyleyse OHAL neden devam ediyor? Darbe girişimi üzerine OHAL ilanı lazımdı ama terörle mücadele için devletin olağan yetkileri yeterlidir. Hükümet 15 Temmuz öncesinde terör hendeklerini, terör barikatlarını olağan yetkilerle sökmüştü. Terörle mücadele elbette devam edecektir, bunun için olağan yetkiler yeterlidir. Ekonomiye ekonomi gözüyle bakmak... Mesela Rahmi Koç “yatırımlar taşa toprağa gitti, rekabet gücü kazanamadık” demişti. (18.2.2016) Mehmet Şimşek “elimde olsa İhale Kanunu’ndaki bütün istisnaları kaldırırım” demişti. (5.11.2014) İktisadi sorunlarımıza böyle “yapısal” açılardan baksak daha doğru olmaz mı? Haber Merkezi

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