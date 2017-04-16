Oyunu çeken 59 kişi gözaltına alındı

Antalya'da oy kullanma kabinlerinde fotoğraf çeken 59 kişi gözaltına alındı.

Oy kullanma işleminin başlamasından kısa süre sonra birçok seçmen, kullandıkları oyları cep telefonlarıyla fotoğraflayıp, sosyal medyadaki Facebook, Twitter, Instagram'daki hesaplarından paylaştı. Cep telefonunda tespit edilen fotoğraflar sonrası gözaltına alınan kişilere 'seçim kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi. YSK UYARMIŞTI Yüksek Seçim Kurulu'nun yayımladığı seçim yasaklarında, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmenin yasak olduğu ifade edilerek, bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık başkanlarına bırakılması gerektiği açıklanmıştı. DHA

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