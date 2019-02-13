‘Ozan Arif’ vefat etti

“Ozan Arif” adıyla bilinen Arif Şirin, Samsun’da 70 yaşında vefat etti. Bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi gören Şirin, sabah erken saatlerde vefat etti.

Şirin’in cenazesi, 16 Şubat Cumartesi günü Samsun’daki Büyük Cami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Arif Şirin’in oğlu Mehmet Alp Şirin, babasının yakın arkadaşları yurt dışından geleceği için cenaze töreninin Cumartesiye alındığını belirterek, “Acımız büyük. Her nefis ölümü tadacaktır diyor Kur’ân-ı Kerîm. Babam da tattı. Acımız çok taze. Babamın çok arzusu vardı. Millet ve vatan için daha iyiyi, daha güzeli istedi, hayali buydu” dedi. ifadelerini kullandı. AA

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