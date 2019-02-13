"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

‘Ozan Arif’ vefat etti

13 Şubat 2019, Çarşamba 19:13
“Ozan Arif” adıyla bilinen Arif Şirin, Samsun’da 70 yaşında vefat etti. Bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi gören Şirin, sabah erken saatlerde vefat etti.

Şirin’in cenazesi, 16 Şubat Cumartesi günü Samsun’daki Büyük Cami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Arif Şirin’in oğlu Mehmet Alp Şirin, babasının yakın arkadaşları yurt dışından geleceği için cenaze töreninin Cumartesiye alındığını belirterek, “Acımız büyük. Her nefis ölümü tadacaktır diyor Kur’ân-ı Kerîm. Babam da tattı. Acımız çok taze. Babamın çok arzusu vardı. Millet ve vatan için daha iyiyi, daha güzeli istedi, hayali buydu” dedi. ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Ozan Arif, Samsun, Mustafa Necati Özfatura, Yeşilay
Okunma Sayısı: 1509
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • şerif

    14.2.2019 11:18:00

    Allah rahmet eylesin. Ozan Arif, mertliğin,vatanseverliğin simgesi bir şahsiyetti. Türk gençliğine doğru yolda rehberlik edenlerdendi.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Türkiye harekete geçmeli

Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

Hesabı millet ödüyor

Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

Suriye'de herkesin hesabı farklı

Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

Suriye sınırına komando sevkiyatı

'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

İdlib'de art arda iki araç infilak etti

Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

En Çok Okunanlar

Ahmet BATTAL

Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Din, devlet, siyaset
M. Latif SALİHOĞLU

Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

Siyasette “karalama kampanyası”
Atilla YILMAZ

Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ali FERŞADOĞLU

Evlilikte aileler arasında uyum
Süleyman KÖSMENE

Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
Nejat EREN

Kur’ân hükümleri ve gerçek adalet

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.