Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz davasında ara karar

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı personeli hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

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