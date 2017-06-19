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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz davasında ara karar

19 Haziran 2017, Pazartesi 15:09
15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı personeli hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar eski astsubay başçavuş Burak Erhan, eski Özel Hava Alay Komutanlığında görevli teknisyen Fikret Girgin ve eski ikmal astsubayı Harun Yıldız'ın savunmaları ve talepleri alındı.

Sanıkların tahliye talepleri reddetti

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini talep etti. Sanık savunmaları sonrasında duruşmaya ara verildi.

Daha sonra ara kararı okuyan Mahkeme Başkanı Özbağ, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, diğer taleplerin reddine karar verildiğini bildirdi.

Duruşma 20 Eylül'e bırakıldı.

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AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe girişimi
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