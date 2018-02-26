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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Özel timler Afrin'e girdi

26 Şubat 2018, Pazartesi 12:14
Gaziantep İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.

Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.

SIZMALARI ÖNLEYECEKLER

Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi.

TANK SEVKİYATI DA YAPILDI

JÖH ve PÖH'lere İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne ayrılışı ve Afrin'e girişi sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı.

BOZDAĞ: YENİ MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Harekat başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Pek çok stratejik nokta ele geçirildi. Harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak köy, belde ve kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor. Alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana kayacaktır. Bunlar hazırlıklar. Meskun mahalle girdiği zaman oradaki tecrübesiyle hareket edilecek."

DHA

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  • Mahmudoglu

    26.2.2018 13:56:48

    Şu fotoğraflarina baksaniza... Hepsi 25-30 yaş arası sabi... Allah muhafaza eylesin. Allah korusun. Siyasi hiçbir emele alet etmesin. Kıllarına zarar vermesin.

  • Mehmet Özkılınç

    26.2.2018 12:22:11

    Hayırlı olur inşallah.

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