Özfatura duâlarla

Yeşilay Onursal Başkanı, gazeteci yazar Mustafa Necati Özfatura, 89 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Özfatura, bir süredir tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Özfatura’nın cenazesinin, Eyüp Sultan Camii’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. 17 Mayıs 1930’da Bursa’da doğan Özfatura, Ordudan Hava Füze Albayı olarak emekli olduktan sonra Türkiye Gazetesi’nde dış politika yazıları yazan Özfatura, 2004-2010 yılları arasında Yeşilay Başkanlığı görevini de yürüttü.

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