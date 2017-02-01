Özgürlüklerin en çok gerilediği ülke olduk

Washington merkezli Özgürlük Evi (Freedom House), Dünyada Özgürlükler Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye, 2016'da özgürlüklerin en çok gerilediği ülke oldu.

Freedom House, Dünyada Özgürlükler Raporu'nu açıkladı. Toplam 195 ülkede özgürlüğün irdelendiği, 'Popülistler ve Otokratlar: Küresel Demokrasiye Çifte Tehdit' başlıklı raporunu açıkladı. Türkiye son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği ülkeler arasında, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Raporda Türkiye 2016'da ise özgürlüklerin en çok gerilediği ülke olarak gösterildi.

Özgürlük Evi'nin raporunda, 87 ülke 'özgür', aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 59 ülke 'kısmen özgür', 49 ülke de 'özgür değil' ölçeklerinde yer aldı. En özgür ülkenin 100 puanla ölçüldüğü değerlendirmede, 2016 yılı için Türkiye'nin puanı 38 olarak belirtildi.

Özgürlük Evi, Türkiye Anayasası'na göre yürütme yetkisinin Başbakan'da olması gerektiğini ancak Cumhurbaşkanı'nın yürütmeyi etkin olarak biçimlendirdiğini, Türkiye'deki yönetimin özellikle son 5 yılda siyasi haklar ve özgürlükleri törpülediğini savundu.