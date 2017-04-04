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Özlenen tablo: "Sandıktan evet de çıksa hayır da çıksa biz kardeşiz"

04 Nisan 2017, Salı 09:10
Aydın'da Kent Meydanı'nda çadır kuran farklı görüşteki siyasi partiler, halk oylamasına ilişkin çalışmalarını yan yana yürüterek birlik ve beraberlik mesajı veriyor.

nayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına sayılı günler kaldı. Aylar öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına devam ediyor. Siyasi partilere bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. 

Aydın Kent Meydanı'nda yana yana çadır kuran CHP ve AKP teşkilatları broşür dağıtıyor ve neden "evet" ya da "hayır" dediklerini gerekçeleriyle anlatıyor.

"Her iki görüşten çadırlar yan yana"

AKP Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, "Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evladıdır" sözüyle çalışmalarını sürdürdüklerine ifade etti.

Herkesin görüşüne saygılı olduklarını vurgulayan Arslan, "Bütün çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Aydın meydanında her iki görüşten çadır yan yana. Birlik ve beraberlik içerisinde fikirlerimizi seçmene aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Sandıktan evet de çıksa hayır da çıksa biz kardeşiz"

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki de 16 Nisan'da ülkenin kaderini belirleneceğini aktardı.

Meydanda farklı görüşteki siyasi partilerin yan yana stant açtığını dile getiren Tilki, "Sandıktan evet de çıksa hayır da çıksa biz kardeşiz. Yarın yine yüz yüze bakacağız. Tüm arkadaşlar birbirini kırmadan propaganda yapıyor. Kutuplaştırmaya karşıyız. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Vatandaşlar memnun

Farklı görüşlerdeki çadırların aynı yerde çalışmalarını yürütmesini takdirle karşıladıklarını belirten Hülya Ezelcan ise "Buradaki tablo çok hoşuma gidiyor. Dostluk ve kardeşlik içerisinde herkes propagandasını yapıyor. Keşke Türkiye’nin her yerinde böyle görüntüler olsa." şeklinde konuştu.

Ensar Gökçe de Aydın'daki görüntünün tüm kentlere örnek olmasını diledi.

Erdoğan: 'Evet' diyen ne kadar saygınsa 'Hayır' diyen de o kadar saygındır

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Şer cephesi = Hayır cephesi!

Önce şunu tesbit edelim: Bu referandumda önümüze konanlar 2010 referandumundaki gibi “yetmez ama evet” demeye uygun değil.

Zira “sistemde iyileştirme” yapılmıyor. Dolayısıyla “ülkemiz daha iyisine layık, ama eh, mecbur kaldık madem, şimdilik bu eksik değişiklikle idare edelim” denilemez. Aksine, riskleri çok yüksek olan bir sistem değişikliği ve hatta bir anlamıyla “rejim değişikliği” yapılıyor. 

Başlığa gelince; cepheleşmeye ve cepheleştirmeye karşıyız. Siyaset savaş değildir ve hiç birimiz cephede değiliz. Bize “şer cephesindesiniz” diyenlere de bunu söyleye geldik. 

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/ser-cephesi-hayir-cephesi_427502 

HAYIRcılar ‘terör yandaşı’ mı?

Seçimler, referandumlar, demokrasinin bir lâzımıdır, gereğidir, vazgeçilmez şartıdır.

Seçim veya referandumun yapılma şekli ise, ilgili ülkenin hukuk, adâlet, hürriyet ve demokratlık seviyesini yansıtır; yani, bir nevi gösterge mahiyeti taşır.

Aynı ölçü, şüphesiz Türkiye için de geçerli. O halde, bakalım Türkiye’mizde durum nedir, ne değildir.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/hayircilar-teror-yandasi-mi_426272

AA

Etiketler: aydın, referandum
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  • metin can

    04.04.2017 09:27:57

    Hakikaten çok özlenen bir tablo...

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