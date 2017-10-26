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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Pahalı otomobilleri usulsüz ÖTV indirimiyle almışlar

26 Ekim 2017, Perşembe 11:49
Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanmak için devlet hastanesi bilgi sistemlerine sızarak 'usulsüz özürlü sağlık raporu' düzenledikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bu raporlarla indirimli olarak alınan 40 aracın da muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; Heyet Raporu vermeye yetkili Devlet Hastanesi'nin bilgi sistemlerine sızarak, usulsüz Özürlü Sağlık Kurulu Raporu düzenledikleri tespit edilen bir grup şüphelinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu usulsüzlüğün deşifresine yönelik, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat gereği derinleştirilen çalışmalar neticesinde; Organize bir şekilde çalışan şüphelilerin, usulsüz Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna ihtiyaç duyanları belirleyerek, bu tür şahıslara para karşılığı gerek tamamen sahte olarak hazırlanmış gerekse ilgili Devlet Hastanesinin bilgi sistemleri yetkisiz kişilerin şifreleriyle sızarak Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarındaki puanları yükselttiklerinin anlaşılması üzerine şüpheliler hakkında projeli bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, 24.10.2017 tarihinde Ağrı Merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Sakarya ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak operasyona dönüştürülmesi neticesinde; para karşılığı Usulsüz Özürlü Sağlık Kurulu Raporu düzenleyen tedarik eden T.A., E.İ., C.G., M.Ö., M.D., Ö.A., S.Ş. ve Ö.A isimli toplam 8 şüpheli, ikamet ve işyeri aramaları yapıldıktan sonra yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Ayrıca aynı operasyon kapsamında, bu şüphelilerden usulsüz Heyet Raporu alan veya usulsüz Heyet Raporunun alımında aracılık yapan; 63 şahsın şüpheli olarak, 28 şahsın ise bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulmuştur" denildi.

40 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; suça konu bol miktarda usulsüz düzenlenmiş Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile bu usulsüz heyet raporları ile ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimli olarak alınmış toplam 40 yüksek modelli otomobilin de ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi

Operasyon kapsamında, 6800 heyet raporu ile devletin değişik imkanlarından faydalanan diğer şüpheli şahısların tespiti, yakalaması ve ÖTV indirimi ile alınmış diğer otoların yakalama ve muhafaza altına alma çalışmalarına devam edilmekle birlikte gözaltında bulunan 8 şüpheli şahısın ise yapılan tahkikatların ardından adli makamlara teslim edileceği keydidildi.

DHA

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