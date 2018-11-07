TBMM’de Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Bakan Mehmet Cahit Turhan, “İhale marifetiyle yaptığımız yolları pahalıya mal ediyoruz. İhale yöntemimiz buna açık” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinin sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan milletvekillerinin sorularını cevapladı.

CHP’li Özkan Yalım’ın, “Yaptıralım da pahalı olursa olsun yani” sözlerine yanıt veren Turhan, “Kamu kaynağıyla yaptığımız, ihale marifetiyle yaptığımız yollarda hepiniz söylüyorsunuz, yanlış da söylemiyorsunuz- pahalıya mal ediyoruz. İhale yöntemimiz buna açık” yanıtı verdi. Turhan’ın açıklamaları ile gelecek yıl yapılacak Hazine garantisi ödemelerinin miktarı da belli oldu. Köprü ve otoyollar için gelecek yıl 3.5 milyar lira Hazine garantisi ödenecek.

Köprülere 3.5 milyar

Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinden “05. 4. Hane halkına yapılan transferler” adı altında Kuzey Marmara Otoyolu (toplam maliyeti 3.5 milyar dolar) ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (toplam maliyeti 10.3 milyar dolar) için ödenecek toplam Hazine garantisi ödenek teklifinin de 3 milyar 550 milyon lira olduğunu açıkladı. Turhan, “Eğer bu projeleri yap-işlet-devretle bütçedeki yatırım kaynaklarından yapmaya kalksaydık bunların inşaat süresi 10 yılın üzerine çıkacaktı. 2005’ten önceki projelerin yatırım süresi 14 yıldı. Bunun üzerine CHP’li Özkan Yalım, “Yaptıralım da pahalı olursa olsun yani” diye seslenince Turhan “Kamu kaynağıyla yaptığımız, ihale marifetiyle yaptığımız yollarda hepiniz söylüyorsunuz, yanlış da söylemiyorsunuz- pahalıya mal ediyoruz. İhale yöntemimiz buna açık” cevabı verdi.

Elin parasıyla yapıyoruz

Turhan, “Köprüyle (Osman Gazi) ilgili garantiyi niye fazla ödüyoruz, onu da özel olarak açıklayacağım” diyerek, “Ya topladığım parayı garanti olarak vermesem buna bankacı zaten kredi vermiyor, müşteri bulamıyorum. ‘Risk paylaşımı” diye bir şey var. Ben, aslında, bu projelere gelip teklif versinler diye onlara her türlü avantajı sağlamaya çalışıyorum. Niye? Benim amacım yol yapmak.’’ dedi. Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için “Biz bunu elin parasıyla, hem de yurt dışından gelen parayla yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu -3 milyar dolar- bize 10 yıl 5 ay sonra devredilecek, iki yılı gitti” diye konuştu.