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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Pakdemirli'den ilginç 'tarım' açıklaması: Tarım eşittir savunmadır

13 Ekim 2018, Cumartesi 20:51
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma eşittir tarım, tarım eşittir savunmadır." dedi.

Pakdemirli, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ardından AKP İl Başkanlığı'na geçen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarım ve orman bakanlıklarının birleştirildiğini anımsatarak, yapılanma sürecinin devam ettiğini belirtti.

İki bakanlığın birleşmesinin, su ve toprağın buluşması adına önemli bir hamle olduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları dile getirdi:

Suyu ve toprağı ayrı yönetmek zaten yanlıştı. İlerleyen günlerde hizmetlerimizin arttığını göreceksiniz. Çok yakın bir zamanda havzaların başına birer yönetici atayacağız. Bu yönetici havzanın başkanı olacak. DSİ de orman da il tarım da buna bağlı olacak. Yani Tarım ve Orman Bakanlığındaki bütün birimler bu arkadaşın başkanlığı sayesinde yürüyecek. Bunların çok teknik arkadaşlar olmasına da ihtiyaç yok. Sevk ve idare kabiliyeti yüksek arkadaşlarla sadece önünde hedefleri ve yetkileri olacak. Buradaki sorunları çözmenin yollarını arayacak ve bütçe de bu arkadaşlarda olacak. Biz sadece Ankara'dan bu arkadaşları izliyor olacağız."

"Ürün tarlada ve üreticide 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor"

Türkiye'de artan nüfusla birlikte daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulduğunu ancak yağışların azaldığını ve ülkede çölleşmenin arttığını vurgulayan Pakdemirli, bütün bunlarla başa çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Pakdemirli, tarımda ve sulamada teknoloji ile mekanizasyonun arttırılmasıyla, yeni sulama projeleriyle bu durumla başa çıkılabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye tarımda Avrupa'da bir numara ama bizim hala planlamalarla ilgili sıkıntılarımız var. Planlamayı iyi yaptığımızda ürünlerle ilgili bir eksiklik olmayacak ve birçok sorun da kalmayacak. Bununla ilgili baştan çalışmaya başladık. Önümüzdeki aylarda da hem destekleri hem de üretim planlamasını yapıp tek bir bütüncül yapı olarak bu konulara yaklaşacağız. "

Toplulaştırmaya önem verilerek toplu iş yapılması gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Devletin burada bir şey yapmasını beklemeden önce de sizler kooperatifleşme için üretimlerin içerisinde mutlaka olmalısınız. Ürün tarlada 1 lira, üreticide 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız gerek. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Aradaki seviyeleri daha verimli hale getirmemiz lazım." dedi.

"Savunma eşittir tarım, tarım eşittir savunma"

Bakan Pakdemirli, ülkede birlik ve kooperatiflerle ilgili bir kirlilik söz konusu olduğunu, bunların daha aktif çalışmaları için çözüm bulmada yönlendirici olacaklarını dile getirdi.

Türkiye'deki 14 bine yakın birlik ve kooperatifin daha verimli hale gelmesi için gerekirse yeniden yapılanmaları noktasında da yol gösterici olacaklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma eşittir tarım, tarım eşittir savunma. Hatta ilerleyen yıllarda da savunma sanayisinden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuran ve dünyanın da lideri olacak. Bugün Türkiye 190 ülkeye, bin 700 ürün ihraç ediyor. Bugünün başarısı da yarınların garantisi olmadığı için çok daha çalışmamız gerek."

 

AA

Etiketler: tarım, bakan, Elazığ, savunma, çiftçi, toprak
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