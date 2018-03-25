Panelimizde buluşalım

Gazetemiz, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü dergisi ve Yeni Asya Vakfının ortaklaşa düzenledikleri 'Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği' başlıklı panel bugün Pullman Otel’de yapılacak.
Av. Kadir Akbaş’ın yöneteceği panele Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Cihangir İslam, Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar, Kâzım Güleçyüz ve İslâm Yaşar konuşmacı olarak katılacak. Saat 14.00’da başlayacak olan panel için Yenibosna Koçtaş’tan otele servis kaldırılacak.
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Barış, hürriyet ve adaletle mümkün
Bediüzzaman Said Nursî’nin vefat yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Risale-i Nur Kongresi masa çalışmaları dün İstanbul’da yapıldı. “İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu çalışmalarda dünya barışının hürriyet ve adaletle mümkün olduğu vurgusu yapıldı.
Okumak için tıklayınız:
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/baris-hurriyet-ve-adaletle-mumkun_457090
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2017 yılında Bediüzzaman Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen geleneksel 12. Risale-i Nur Kongresi yurdun dört bir yanından gelen Bediüzzaman dostları ve okuyucularımızın coşkulu katılımıyla gerçekleşmişti.
Geçen sene gerçekleştirilen panelle ile ilgili içerikleri okumak için tıklayınız:
Panelimiz coşkulu katılımla gerçekleşti
Cemaatler itibarsızlaştırılmasın
İşte panele damgasını vuran o cümle!
Bu mesajlar herkese
Hukuk skandalını ilk kez açıkladı
Bir panelin serencamı
Muhteşem tablo