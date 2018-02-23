Parçalanan Suriye, Irak’ı ve İran’ı da etkiler

Irak Cumhuriyeti Milli Meclisi Kerkük Milletvekili ve Türkmen Cephesi Partisi Genel Başkanı Erşad Salihi, “Parçalanan Suriye; Irak’ı da etkiler, İran’ı da etkiler” dedi.

IRAK Cumhuriyeti Millî Meclisi Kerkük Milletvekili ve Türkmen Cephesi Partisi Genel Başkanı Erşad Salihi, Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nı desteklediklerini belirterek, “Parçalanan Suriye; Irak’ı da etkiler, İran’ı da etkiler” dedi.

Gaziantep’te ‘Ortadoğu’nun Geleceği ve Irak Türkmenleri’ konferansında konuşan Salihli, bölgedeki terör örgütleriyle Irak ve İran’ın da mücadele etmesi gerektiğini belirterek, “Arap ülkeleri, İran, körfez ülkeleri şunu bilmeleri lâzımdır ki bugün bu terör koridorları gerçekleşmiş olursa gelecekte hiç kimse Suriye’nin toprak bütünlüğünden bahsetmesin. Kesinlikle Suriye parçalanır. Parçalanan Suriye; Irak’ı da etkiler, İran’ı da etkiler. Türkiye gibi bir devleti belki etkilenmez. Çünkü burada bir demokratik sistem var. Burada insanlar hak ve hukuklarını almışlardır. Ama o ülkeler halen demokrasiyi iyice kavramadıkları için en çok zararı göreceklerdir.” dedi.

‘Can-ı gönülden destekliyoruz’

Türkiye’nin terörle mücadele çerçevesinde başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nı canıgönülden desteklediklerini belirten Erşad Salihi, “Türkiye’nin terörle mücadele çerçevesinde başlattığı bu operasyonu biz Irak Türkmenleri olarak canı gönülden desteklemekteyiz. Suriye’deki Türkmen kardeşlerimin bu operasyonu, hep beraber desteklemeleri onların da üzerlerine düşmektedir. Türkmenleri, Bayır Bucak’tan, Hama’dan, Humus’tan koparmaya çalışmış olabilirler. Fakat bugün, Çobanbey’de, Cerablus’ta, El Bab’da aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde sizler için yeni bir umut ışığı doğuyor. Fırat Kalkanı bölgesinde Türkmenler bir araya gelip, geleceklerini yeniden inşa etmek için ayakta durmak zorundalar. Buna destek olun. Zor zamanlarda bir arada olun. Millet olarak çalışmak gerekir” diye konuştu.