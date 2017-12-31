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31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Pardon’dan sonra sıra tazminatta

31 Aralık 2017, Pazar
“Devlet açıkça ‘pardon!’ dedi. O zaman devlet bu pardonun karşılığını kaybedenlere ödemek durumunda” diyen Ankara Barosu Başkanı Canduran, “haksız yere tutuklu kalmaktan dolayı da bir manevÎ tazminat ortaya çıkar” diye konuştu.

İradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilen bin 100 kişinin tahliye olması bekleniyor. Ankara Barosu Başkanı Avukat Hakan Canduran “ByLock nedeniyle kamudan ihraç edilenlerin göreve iadesi için yeni bir KHK’yı beklemek şart mı?” diye soruyor. Gizli haberleşme programı olduğu öne sürülen ByLock ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğini ve bu kapsamda bin 100 kişinin tutuklu olduğunu belirtince art arda tahliye kararları çıkmaya başladı. Peki bu kişiler maddi, manevi ne kadar tazminat alacak ve ByLock nedeniyle kamudan ihraç edilenlerin göreve iadesi için yeni bir KHK’yı beklemek şart mı? Bu sorulara Ankara Barosu Başkanı Avukat Hakan Canduran yanıt verdi.

Peki bu insanların toplum içindeki itibarı ne oldu?

Canduran, sadece ByLock delil gösterilerek kamudan ihraç edilenlerin yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile göreve döneceği haberleri üzerine “Bir KHK çıkarmak bazen ayları bulabiliyor” hatırlatmasını yaptı ve “KHK ile ayrılanların tekrar KHK ile alınmasına kanaatimce gerek yoktur. Davet usulüyle alınabileceklerini ya da KHK’nın, o kişiler için isim belirtilerek düştüğünü belirtmek yeterli olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Duvar’da yer alan habere göre, “Devlet açıkça ‘pardon!’ dedi. O zaman devlet bu pardonun karşılığını kaybedenlere ödemek durumunda” diyen Ankara Barosu Başkanı Canduran tazminatlarla ilgili şunları söyledi; “Tazminat miktarı TCK’ya göre şöyle belirlenir: Maddi tazminat için kişilerin mahrum kaldıkları gelirler iade edilecek. Ayrıca benim kanaatimce haksız yere tutuklu kalmaktan dolayı da bir manevi tazminat ortaya çıkar. Peki bu insanların toplum içindeki itibarı ne oldu? Bu insanlar toplumda lekelenmiş oldular. Onun için isimlerinin bir an önce açıklanıp temize çıkarılmaları gerekiyor.” 

Seçimler yaklaştı, şirin görünme çabası var

Canduran ayrıca “Bugün ikinci gün ve bin 100 kişiden söz ediliyor ama hakkında tahliye kararı çıkan kişilerin sayısı çok az. Seçimler yaklaştı ve bir şirin görünme çabası var. Diğer yandan bunun tazminat yanını da görmeye başladılar; çünkü bu insanlar dava açacaklar ve tazminat alacaklar. Bunları yan yana koyduğunuzda devletin büyük bir ayıbı var” dedi. 

Etiketler: bylock, ohal, mahkeme
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