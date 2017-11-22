Parolamız hukuk

Yeni Asya’nın öncülü ‘İttihad’ gazetesinin 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuşan Yeni Asya Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, İttihad ve Yeni Asya’nın daima hukuku savunan manşetler ve müsbet hareket prensibiyle, hak, hukuk, adalet, Kur’ân hakikatleri penceresinden yayıncılık yaptığını kaydetti.

Yeni Asya’nın sarsılmaz köklerini teşkil eden “İttihad” gazetesinin 50. yıl dönümü coşkusu, Konya Ereğli’de düzenlenen programda bir kez daha yaşandı. İttihad Gazetesi’nin 50. Yıl dönümü münasebetiyle Ereğli Yeni Asya Vakfı’nın düzenlediği programa, Konya il merkezi ile İç Anadolu’nun Seydişehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Karaman, Ermenek, Sarıveliler şehirlerinden gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Programa, Yeni Asya Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu ile Yeni Asya Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz de konuşmacı olarak katıldı. Yavuzyiğitoğlu, İttihad’ın tarihinden övgüyle söz ederek yakın geçmişte Türkiye’nin en etkili dinî muhtevasıyla gazetesi olduğuna işaret etti.

İttihad’ın bu emaneti Yeni Asya’ya bırakarak basın tarihine geçtiğini belirten Yavuzyiğitoğlu, yolu İttihad ve Yeni Asya’da buluşan Mehmet Kutlular, Av. Bekir Berk, Ali Ulvi Kurucu, Mustafa Polat, Ahmet Şahin gibi isimleri hatırlatarak bu isimlerdeki dâvâ şuuruna dikkat çekti. Bu dâvâ şuurunun ve hizmet aşkının İttihad’ı 20 bin tirajdan 80 binlere taşıdığını belirten Yavuzyiğitoğlu, İslâm âlemine de çağrılarda bulundu.

Tek çıkar yolun hukuk devleti olmaktan geçtiğini ifade eden Yavuzyiğitoğlu, İttihad ve Yeni Asya’nın halkın sesinin dinlenmesi için daima milleti ve hukuku savunan manşetleriyle yöneticilere seslendiğini belirterek, anarşi hareketlerine ve cuntalara karşı çözümler sunan İttihad ve Yeni Asya’nın, yayıncılığı daima müsbet hareket prensibiyle, hak, hukuk, adalet, Kur’ân hakikatleri penceresinden yaptığını dile getirdi. İttihad ve Yeni Asya’nın daima hukuku savunan manşetlerle yayıncılık yaptığını kaydeden Yavuzyiğitoğlu, “Şimdi Yeni Asya’ dan başka Risale-i Nur’un sesini haykıran, korkusuzca her zeminde neşreden kim kaldı?” dedi.

RABBİMİZ ÇAĞIMIZI İRŞADSIZ BIRAKMADI



Programda “Bediüzzaman Hazretlerinin Manevî Şahsiyeti ve Üç Devr-i Hayatı” konulu bir konferans veren Yeni Asya Medya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu, Bediüzzaman’ın manevi şahsiyetine bakan rivayetlere yer vererek “Geçmiş asırlarda mücedditler gönderip asırları aydınlatan Hakim Rabbimiz, elbette helaket ve felaket asrı olan şu zamanımızı irşadsız, başıboş bırakmamıştır” ifadelerini kullandı. Vapurlu, vazifeli şahsiyet olması hasebiyle Bediüzzaman’ın “ümmeti Muhammed’ i (asm), hakaik-i imaniye noktasında aydınlatmakla mükellef olduğu kadar, hakaik-i içtimai ve siyasi noktasında ders vermekle de muvazzaf ve mükelleftir” dedi. Vapurlu, “Bizler imani meselelerdeki ölçüleri ondan aldığımız gibi içtimai ve siyasi hayata taalluk eden meselelerde de ölçüleri müceddid-i ahir zaman olan Bediüzzaman’dan almakla mükellefiz. Bu üç hayat birbirinin alternatifi olan hayatlar değil, birbirinin mütemmimi olan vasıflarıyla beraber bütünün parçalarını teşkil eden devirlerdir. Bediüzzaman’ın üç hayatını tefrik edenlerin onun manevi şahsiyetini anlamaları mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

İTTİHAD, İTTİHADA VESİLE OLMALI

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz de gençlerin yoğun katılım gerçekleştirdiği programda Müslümanların İttihadına değinerek, “İttihad coşkusuyla, heyecanıyla İttihad-ı İslam manası olmalı. Bu İttihadın bayraktarı bizleriz. Bu bağlamda Müslümanların birbirine düşürüldüğü, kardeşin kardeşe kem gözle bakar hale geldiği, ailelerin içine fitnelerin sokulduğu bu dehşetli zamanda İttihad bayrağını dalgalandırmaya şiddetle ihtiyaç var. Bunu da yapacak olan Allahın izniyle bizleriz. Zaten bize düşen en önemli vazifelerden birisi bu.” dedi.