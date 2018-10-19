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20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Partiler ne kadar yardım alacak?

19 Ekim 2018, Cuma 19:57
TBMM’ye sunulan bütçe tasarısı ile birlikte siyasî partilerin önümüzdeki yıl alacağı devlet yardımı miktarı da netleşti.

Bütçeden partilere aktarılacak 772,3 milyon liralık desteğin 335 milyon lirası AKP’ye gidecek. Sözcü’nün haberine göre, Devlet desteğinden AKP, CHP, HDP ve MHP’nin yanı sıra ilk kez 5’inci parti olarak İYİ Parti de yararlanacak. TBMM’ye sunulan bütçe yasası teklifine göre, 2019 yılında devlet büyük bölümü halktan toplanan vergiler olmak üzere toplam 880 milyar 360 milyon lira gelir elde edecek, buna karşılık 960 milyar 976 milyon lira harcama yapacak. Bu nedenle 2019 yılı bütçesi toplamda 80 milyar 616 milyon liralık devasa açık verecek. Bu açık Hazine’nin yapacağı iç ve dış borçlanmalarla karşılanacak.

Etiketler: tbmm
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