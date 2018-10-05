Partilere çağrı: Sözünüzü tutun

ETKİN MECLİS, BAĞIMSIZ YARGI, İYİ YÖNETİŞİM VE GÜÇLÜ YEREL YÖNETİMLER İÇİN SÖZ VERMİŞLERDİ.

DENGE VE DENETLEME AĞI

Denge ve Denetleme Ağı: “Mecliste grubu bulunan partilerin, seçimden önce ortaklaştıkları, demokratikleşme ile denge ve denetleme açısından hayatî dört ortak vaadi vardı. (1) Farklı kesimlerin sesi olan, etkin, uzlaşmacı, şeffaf ve yürütmeyi denetlerken tam yetkili bir Meclis.”

PARTİLERİN ORTAK VAADLERİ

“(2) Kurumsal olarak bağımsız, hukuku uygularken tarafsız, insan haklarını gözeten, çoğulcu bir yargı. (3) Yetkileri artmış, denetlenmeye açık, katılımcı bir yerel yönetim. (4) Eşit, âdil, şeffaf, hesap veren ve katılımcı yönetim anlayışını yansıtan bir idarî yapı. ”

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Sözünüzü tutun

SiyasÎ partilerin seçim vaatlerinde ‘güçlü meclis sözü’ verdiklerini hatırlatan Denge ve Denetleme Ağı partilere ‘sözünüzü tutun’ çağrısında bulundu.

Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden bir topluluk olarak bilinen Denge ve Denetleme Ağı hükümete ve siyasi partilere seslendi ve ‘sözlerinizi tutun’ dedi. “Bu yasama yılı için, Mecliste grubu bulunan partilerin, seçimden önce ortaklaştıkları, demokratikleşme ile denge ve denetleme açısından hayati dört ortak vaadi vardı” açıklamasında bulunan topluluk “bunları yeniden hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz” diyerek açıklamalarda bulundu:

Güçlü ve etkin Meclis:

Farklı kesimlerin sesi olan, hesap vermede sorumlu, yasama sürecinde etkin, şeffaf, uzlaşmacı ve yürütmeyi denetlerken tam yetkili bir Meclis.

Bağımsız ve tarafsız yargı:

Kurumsal olarak bağımsız, hukuku uygularken tarafsız, taraf olunan uluslar arası sözleşmeleri ve insan haklarını gözeten, çoğulcu bir yargı.

Güçlü yerel yönetimler:

Yetkileri artmış, merkezi yönetimin gücünü dengeleyen, denetlenmeye açık, şeffaf, katılımcı bir yerel yönetim yapısı.

İyi yönetişim:

Eşit, adil, şeffaf, hesap veren ve katılımcı yönetim anlayışını yansıtan bir idarî yapı. Her şeyden önce, Mecliste grubu bulunan partilerin bu reform vaatlerini kamuoyunun gözü önünde tartışarak, katılımcı ve müzakereci bir süreçle hayata geçirmelerini bekliyoruz.

Uzlaşma kültürü terk edilmesin

Demokrasinin gereğinin çoğulcu katılım olduğunu defaatle vurgulayan topluluk söz alma yetkisinin bir kişide toplanmaması gerektiğini belirtti ve şunları dedi: “Yeni dönemin ilk Meclisi, anayasadan aldığı yasa yapma gücü ve yetkisini, diyalog, müzakere ve uzlaşma kültürünü işleterek tüm kapasitesiyle kullanmalı. Hayatımızı doğrudan etkileyecek tüm düzenlemelerin, sivil toplum ve vatandaşlar dinlenerek, katılımla yapılması, demokrasinin gereği ve bizim de talebimiz.”

İstanbul - Yeni Asya

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Avcı: Meclis olanlardan habersiz

Katıldığı bir televizyon programında, Gazeteci Çağlar Cilara’nın konuğu olan Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki rejim sistemini eleştiren Avcı, mevcut rejimin modern manada gelişmiş ülkelerdeki rejim sistemiyle hiçbir benzerliğinin bulunmadığına dikkat çekerek şunları dedi “Meclis mutlak manada her şeyi belirleyen ve etkin olması gereken bir kurum, şu anda bizim sistemimizde meclis tali plana düştü hatta gerekmedikçe meclisi kullanmaya ihtiyacın olmadığı bir duruma geldi. Her şey başkanlık kararnameleriyle tanzim ediliyor yasal konular, anayasal konular… Şu anda binlerce yasa değişti. Hiçbirinden meclisin haberi yok. Hâlbuki bunların meclis tarafından yapılması, meclisce tartışılması ve kanunlaşması… Böyle devam ettikçe bir müddet sonra bir hukuk karmaşası doğacak ve doğuyor da zaten.”

İstanbul - Nurseza Okur