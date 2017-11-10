Patlama iki müdürü koltuğundan etti

Bursa'da meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından SGK Müdürü ve İş Teftiş Kurulu Başkanı görevinden alındı.
Bursa'da 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı fabrikadaki patlamayla ilgili İş Teftiş Kurulu Başkanı ve SGK müdürü görevden alındı.
İKİ TUTUKLAMANIN ARDINDAN
Fabrika sahibi Şükrü Demir ile iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç tutuklanmıştı.
Bursa merkeze bağlı Gürsu ilçesi'nde faaliyet gösteren Gökkuşağı Boya Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına dönmüştü.
DHA