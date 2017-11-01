Patlamanın detayları ortaya çıktı

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde 4 çalışanın öldüğü olaya ilişkin 5 kişilik heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, gaz biriken tankta işçilerin kıvılcım çıkaran tel uçlu spiralle çalışmasının patlamaya neden olduğu bilgisi yer aldı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'in koordinasyonunda yürütülen TÜPRAŞ İzmir Rafinerisindeki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın meydana gelişi ve ihmal iddialarının araştırılması için kurulan 5 kişilik uzman heyetin raporu tamamlandı.

Çalışmayı inceleyen Başsavcılık, rapordaki bazı bölümleri yetersiz görerek eksikliklerin tamamlanması için ayrıntılı açıklamanın da yer aldığı ek rapor düzenlenmesi talep etti.

Patlamanın nasıl meydana geldiği ve ihmal iddialarını titizlikle inceleyen Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca talep edilen bilirkişi raporunda, olay yeri tespit tutanaklarında geçen "içinde bir miktar nafta bulunan tankta biriken gazın burada işçilerin kıvılcım çıkaran tel uçlu spiralle çalışması nedeniyle patlamanın olduğu ve yakıt nedeniyle yangın çıktığı" bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca olay yerinde personelin çalıştığı bölgede keski izlerinin tespit edildiğine, böylesine hassas bir noktada çalışma yapılabilmesi için işçilerin kullandığı pense, kerpeten gibi aletlerin plastik aksamla kaplı olması gerektiği vurgulandı.

"Taşeron firma ve TÜPRAŞ'ın denetçileri ağır kusurlu"

Savcılığa sunulan bilirkişi raporunda, en ağır kusurun TÜPRAŞ İzmir Rafinerisindeki tankların bakım işini üstlenen BEKA Proje firmasında olduğu kaydedildi. Firma ile TÜPRAŞ arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevli TÜPRAŞ'ın saha denetçisi ve teknik işlerden sorumlu başmühendisinin de ağır kusurlu olduğu raporda yer aldı.

Raporda, bakım izin belgesi düzenlenen tankta çalışma başlatılmadan önce işçilerin bulunacağı alanda gerekli denetleme ve gaz ölçümünün yapılmadığına işaret edildi.

Bilirkişi raporunda, birtakım ihmaller zincirinin görüldüğüne değinilerek, ihmal ve öngörülerin alt birimlerdeki kişilerce üstlerine iletilip iletilmediğinin tespitinin yapılabilmesi için detaylı ek rapor hazırlanması istendi.

İşçilerin aileleri şikayetçi oldu

Bu arada, patlamada ölen 4 işçinin ailesinin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, olayın sorumlularının cezalandırılmasını talep ettiği öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumunda işçilerin otopsi raporlarının hazırlanması devam ederken, işçilerin ölüm nedeni ilk bulgulara göre, "patlamaya bağlı oluşan basınç nedeniyle vücutlarının değişik bölgelerindeki travma" olarak kayıtlara geçti. Soruşturmayı yürüten Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı ise uzmanlardan tanktaki gaz örneklerinin vücutta birikme oranını istedi.

Soruşturma dosyasında patlamanın "işi ihalede belirtilen sürede yetiştirmek için petrol ürünleri bölgesinde çalışan yüklenici firma yetkililerinin, bakımı yapılan tankın tapasını erken açmasıyla içeriye sızan nafta nedeniyle gaz birikmesinden" kaynaklandığı iddia edilmişti.