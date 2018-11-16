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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Pek çok şehirde Kaşıkçı'nın gıyabi cenaze namazı kılındı

16 Kasım 2018, Cuma 14:44
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Endonezya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katıldı.

Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nde, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cemal Kaşıkçı'nın cenaze namazına katılmak isteyen vatandaşlar, cuma namazının ardından cami bahçesinde bir araya geldi.

Burada gıyabi cenaze namazı kılınan Cemal Kaşıkçı için dua edildi.

Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nin yanı sıra birçok şehirde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Medine'de de gıyabi cenaze namazı kılındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de sabah namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

 

Sosyal medya hesaplarında Mescid-i Nebevi imamının, sabah namazının ardından "merhum kişiler, bir çocuk ve gaip kişi" niyetine namaz kıldırdığı görüntüleri paylaşıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazları kılınacağını duyurmuştu.

Salah daha önce yaptığı açıklamada da babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceğini belirtmişti.

Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da dün düzenlediği basın toplantısının ardından yapıldı.

Sözcü Şelan basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşarak, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." demişti.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme talimatının ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullanmıştı. 

Kaşıkçı'nın gıyabi cenaze namazına oğlu da katıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kılınan gıyabi cenaze namazına oğlu Salah Kaşıkçı da katıldı. 

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Kaşıkçı için Mescid-i Nebevi'de sabah namazına müteakip kılınan cenaze namazında Salah da bulundu. 

AA

Etiketler: cemal kaşıkçı, cuma namazı, cenaze namazı
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