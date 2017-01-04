Pentagon: El Bab’a destek ile ilgili Türkiye ile görüşülüyor

ABD ordusunun Bağdat'taki sözcüsü Albay John Dorrian, Washington’ın El Bab'daki Türk güçlerine destek verilmesi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Pentagon’da gazetecilere açıklamalarda bulunan IŞİD karşıtı koalisyonun sözcülerinden Dorrian, “El Bab’da nasıl ilerleneceği konusundaki görüşmeler diplomatik düzeyde devam ediyor” dedi. ‘TÜRK YETKİLİLER NE TEKLİF EDİLDİĞİNİ BİLİYOR’ ABD jetlerinin geçen hafta El Bab çevresinde Türk ordusunu desteklediği yönündeki haberleri doğrulayan Dorrian, “El Bab’da ve çevresinde Türkiye’nin sürdürdüğü operasyona destekte bulunulmasını bekliyoruz” diye konuştu. ABD’nin verdiği desteğin çeşidini açıklamayan sözcü, Türk yetkililerin ne teklif edildiğinden haberdar olduğunu kaybetti.

Okunma Sayısı: 518

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.