Pervari Kaymakamı, Beğendik Belediyesi'ne kayyım atandı

Siirt Valiliği, Pervari İlçe Kaymakamı Hakan Şeker'in Beğendik Belde Belediyesi'ne kayyım olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beğendik Belde Belediye Başkanı DBP'li Dijvar Ulaş, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ulaş'ın tutuklanmasının ardından Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Beğendik Belediye Başkanlığı'na Pervari Kaymakamı Hakan Şeker'in kayyım olarak atandığı duyuruldu. DHA

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