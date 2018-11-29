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'Petrol yerine artık bilgi satılacak'

29 Kasım 2018, Perşembe 22:45
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Ermiş, "Petrol yerine artık bilginin üretilmesi, satılması gündemde. Önümüzdeki süreçte bilgi madenciliği gibi meslekler çıkacak. Bunlar, bilginin önemini gösteriyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'18) Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te oturumlarla devam ediyor.

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, moderatörlüğünde, "Ulusal Politikalar ve Bilgi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı İskender Ermiş, burada yaptığı konuşmada, bilişim teknolojileri üzerine yatırım yapan yöneticilerin dünyanın en zenginleri listesindeki yerlerine işaret etti.

Sosyal medyanın, arama ağlarının her kullanılışında "ayak izi" bırakıldığını dile getiren Ermiş, konum servisinden nabız atışının ölçümüne, parmak izinden yüz tanımaya kadar pek çok sistemin olduğunu hatırlattı.

Ermiş, bilginin gücünün ve değerinin farkın olunması ancak teknolojinin bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bilginin güç olduğunu, bu gücü iyi kullanabilin ülkeler arasına girmenin önemini vurgulayan Ermiş, şunları kaydetti:

"Bilgi güçtür, gelecek yıllarımızın en önemli olgularıdır. Petrol yerine artık bilginin üretilmesi, satılması gündemde. Önümüzdeki süreçte bilgi madenciliği gibi meslekler çıkacak. Bunlar, bilginin önemini gösteriyor, bunun farkına varılması gerekiyor."

"Verinin korunması önemli"

Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Daire Başkanı Hüseyin Murat Yücel de iletişim, güvenlik, sağlık, pazarlama ve reklamın küresel dünyanın birer veri madeni olduğunu belirterek, verinin korunmasının önemine dikkati çekti.

Yücel, e-devlet uygulamasına da değinerek, nüfusun yüzde 60'nın uygulamayı kullandığını, şirketlerin ise yüzde 90'ının e-devlet üzerinden hizmetlerini yürüttüğünü aktardı.

AA

Etiketler: Petrol, bilgi mühendisliği, e-devlet
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