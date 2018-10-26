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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Peygambere hakaret özgürlük değildir

26 Ekim 2018, Cuma
AİHM: HZ. MUHAMMED’E (ASM) YÖNELİK HAKARET İÇEREN İFADELER DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

KARAR OY BİRLİĞİYLE

AİHM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir Avusturyalının Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) için kullandığı hakaret içerikli sözlerin İnsan Hakları Sözleşmesinin düşünce özgürlüğü ile ilgili 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine oy birliği ile karar verildi.      

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE TEHDİT

“KULLANILAN tartışmalı ifadeler objektif tartışma sınırlarını aşmıştır. Kullanılan ifadeler İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Bu tür saldırılar, ön yargıları körükler ve din özgürlüğünü tehdit eder.”

***

Peygambere hakaret hürriyet değil

AİHM, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (asm) yönelik hakaret içerikli ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kararını verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avusturyalı bir kişinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (asm) yönelik hakaret ihtiva eden ifadelerinin düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. AİHM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 47 yaşındaki Avusturyalının 2009’da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (asm) yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce hürriyeti ile ilgili 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine oy birliği ile karar verildi. 

Açıklamada, Avusturya mahkemelerinin şahıs hakkında yerinde ve doğru gerekçelerle hükmettiğinin altı çizilerek, “Kullanılan tartışmalı ifadeler objektif tartışma sınırlarını aşmıştır. Kullanılan ifadeler İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu tür başka saldırılar, ön yargıları körükler ve Avusturya’daki dini özgürlüğünü tehdit eder.” değerlendirmesine yer verildi.

Avusturya mahkemelerinden ceza      

Avusturya’da 2009’da “İslâm’ın Temel unsurları” başlıklı bir seminerde konuşan 47 yaşındaki kişi,  Hz. Muhammed’e hakaret içeren ifadeler kullanmış, 2011’de yerel mahkeme Avusturyalıyı dini öğretiyi aşağıladığı gerekçesiyle 480 avro para cezasına çarptırmıştı.  Cezaya itiraz eden Avusturyalı dâvâyı Yüksek Mahkemeye taşımış, ancak mahkeme Hz. Muhammed’e (asm) hakaret eden kişinin itirazını kabul etmemişti. Bunun üzerine söz konusu kişi davayı AİHM’e taşımıştı. 

 

AA

Etiketler: aihm
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