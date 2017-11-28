Peygamberin ahlâkına muhtacız

Diyanet dergisinin bu ayki sayısında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yapılan röportaja yer verildi.

Röportajında, Veladet-i Nebinin, Müslümanlar için bir tefekkür ve muhasebe iklimi olduğunu kaydeden Erbaş, “Sözler, fiiller, idealler ve sorumluluklar dairesinde bütün bir hayatın, rahmet Peygamberinin hayatı ve sünneti ekseninde muhasebeye tabi tutulmasıdır. Gönüllerdeki peygamber aşkını, hayata peygamber ahlakı olarak taşımaktır.” ifadelerini kullandı. Erbaş, röportajda, “Hazreti Peygamber’in çağrısını arayan insanlığa onun sesini ve sünnetini taşımak için birinci önceliğimiz, günümüz insanının ve dünyanın özlediği değerlerin, huzur ve güvenin; bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde Hazreti Peygamber’in tebliğ ettiği hakikatler ile mümkün olduğunu idrak etmektir. İkincisi, Hazreti Peygamber’i hayatı, gayesi, mücadelesi, dindeki yeri gibi boyutlarıyla çok iyi ve doğru tanımanın gerekliliğidir. Üçüncüsü, onun tebliğ ettiği hakikatleri, ahlakını, örnekliğini yani sünnetini bugüne taşımak, her mümin için önemli bir sorumluluktur. Bugün kendi hayatımızdan başlayarak bütün insanlığın huzuru için çalışmak, onun getirdiği şefkat, merhamet ve güzel ahlakı yeryüzünün bütün köşelerine taşımak, peygambere muhabbetin neticesi ve onu sevmenin en büyük tezahürüdür. Dördüncüsü, Kur’an’ın hakikati sunuş biçimini idrak etmek ve Hazreti Peygamber’in, vahyin evrensel mesajlarını insanlığa öğretirken takip ettiği metodu ve ilkeleri kuşanmaktır.” ifadelerine yer verildi.