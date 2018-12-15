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Pisagor Teoremi ile 15 Temmuz'u birbirine bağladılar

15 Aralık 2018, Cumartesi 10:39
MEB'in hazırladığı ortaöğretim 12. sınıf matematik ders kitabında ilginç ayrıntı dikkat çekti. Pisagor teoremi bölümünde sorulan, '15 Temmuz Şehitler Anıtı’na giden Deniz 15 derecelik açı ile bayrağa bakarken Cüneyt’in bakma açısı 45 derecedir... Bayrağın yüksekliği kaç metredir?' şeklindeki soru görenleri şaşırttı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı ortaöğretim 12. sınıf matematik ders kitabında Pisagor teoreminin işlendiği bölümde “bilgi notu” olarak 15 Temmuz darbe girişimi yer alıyor.

Kitapta önce 15 Temmuz'la ilgili “bilgi notu” veriliyor. Bilgi notunda, "15 Temmuz 2016’da milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Bu millet esaret altında yaşamaktansa vatanı, milleti ve bayrağı için seve seve malını hatta canını feda ettiğini bütün dünyaya göstererek demokrasiye sahip çıktı." idadeleri yer alıyor. 

Bilgi notunu izleyen sayfada ise 15 Temmuz darbe girişiminin matematikle ilgisini "kuran" soru yer alıyor:

"Yandaki Şekil 1'de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anıtı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na giden Deniz ve Cüneyt, İstiklal Marşı okunması esnasında gönderde dalgalanan şanlı Türk bayrağına bakmaktadır. Aynı boyda ve aynı yönde olan Deniz ve Cüneyt ile bayrak direği şekildeki gibi doğrusaldır. Her ikisinin de gözlerinin yerden yüksekliği 1,5 m olup aralarında 20 m uzaklık bulunmaktadır. Deniz 15 derecelik açı ile bayrağa bakarken Cüneyt’in bakma açısı 45 derecedir. Buna göre Türk bayrağının yerden yüksekliğinin yaklaşık kaç metre olduğunu bulunuz?" 

 

Artı Gerçek

Etiketler: matematik, 15 Temmuz, Pisagor, ders kitabı, Türkiye
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